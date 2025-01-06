Практика судов
  1. В Украине

Елена Шуляк сообщила, когда Верховная Рада реформирует жилищную политику и отменит старый Жилищный кодекс

13:06, 6 января 2025
Жилищный кодекс 1983 года напоминает старую советскую хрущевку: облупленную, без ремонта с прогнившими трубами и трещинами в стенах, отметила Шуляк.
Елена Шуляк сообщила, когда Верховная Рада реформирует жилищную политику и отменит старый Жилищный кодекс
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вскоре в Верховной Раде будет рассматриваться правительственный законопроект «Об основных принципах жилищной политики», ведь реформирование жилищной политики – один из ключевых приоритетов Facility Plan. Имплементация этой реформы намечена на четвертый квартал 2025 года. Об этом сообщила председатель Комитета организации государственной власти Елена Шуляк.

По ее словам, основная цель проекта Закона – предоставить гражданам действенные механизмы реализации их права на жилье и избежать правовых коллизий.

В документе предусмотрено:

  • создание эффективной кредитно-ипотечной политики (льготная ипотека, компенсация стоимости жилья, аренда с выкупом, лизинг);
  • запуск постоянно обновляемого револьверного жилищного фонда;
  • развитие социально-арендного и служебного жилья.

Все процедуры должны проходить через Единую информационно-аналитическую систему, которая обеспечит прозрачность и минимизирует коррупцию.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин на заседании 3 января одобрил законопроект «Об основных принципах жилищной политики». Среди прочего, им предлагается признать утратившими силу Жилищный кодекс и Закон «О приватизации государственного жилищного фонда».

Также ранее обнародованная версия законопроекта предусматривала прекращение государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, со дня вступления в силу этого закона. Кабмину поручается в течение 6 месяцев принять меры по: передаче информации, внесенной в единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обращений, документов, программно-аппаратных средств, включая средства технической и криптографической защиты информации; внесение изменений в акты КМУ в связи с прекращением реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и информировании общественности о соответствующих решениях.

Как ранее сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, целью является ликвидация устаревшего Жилищного кодекса, который в Украине принимался еще в 1983 году, и разработка совершенно новой законодательной рамки, введение новых правил в формировании жилищной политики.

Она добавила, что подобная реформа является одним из структурных маяков для получения финансирования по программе Ukraine Facility. Украина обязалась принять новый Закон об основных принципах жилищной политики до конца 2025 года.

«Сейчас устаревшее жилищное законодательство не работает: сегодня у нас квартирная очередь составляет более 600 тысяч. лиц и она не уменьшается. А у местных властей нет социального жилищного фонда, чтобы в случае необходимости временно разместить даже несколько десятков семей», – констатировала глава профильного парламентского комитета.

По словам Шуляк, новое законодательство будет касаться социального жилья, аренды, изменений в Налоговый кодекс и цифровизации. В частности, речь идет о создании большой цифровой системы в жилищной сфере, которая поможет подобрать наиболее оптимальную программу государственной поддержки и решить жилищную проблему в каждом отдельном случае.

«Мы считаем, что жилищная реформа очень важна с точки зрения сохранения нашего человеческого капитала, обеспечения людей достойными жилищными условиями. Поэтому вместе будем стараться делать все возможное, чтобы это произошло», – подытожила Шуляк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли мужчина, самостоятельно воспитывающий малолетних детей, выехать с ними за границу – позиция Верховного Суда

Пограничная служба отказала мужчине, самостоятельно воспитывающему двух малолетних детей, в пересечении границы – Верховный Суд подтвердил решение судов, которые признали противоправным и отменили этот отказ.

Лицо, получающее безвозмездную правовую помощь, не может по своему усмотрению требовать от суда замены защитника по назначению по личным мотивам – Верховный Суд

Осужденный утверждал, что местный суд не рассмотрел его заявления об отказе от «безвозмездного» защитника, не предоставлявшего ему должной правовой помощи.

Отсутствие солдата на месте службы более 10 дней является преступлением, а не административным правонарушением – Верховный Суд

Военнослужащий самовольно покинул воинскую часть и отсутствовал по месту военной службы в условиях военного положения более 10 суток, что образует состав преступления, предусмотренного статьей 407 УК, а не административного правонарушения.

Просьба или предложение дать взятку отличается от ее вымогательства отсутствием угрозы законным интересам лица – Верховный Суд

Кассационный уголовный суд изменил приговор апелляционного суда в отношении заместителя начальника ТУ ГСА, исключив из обвинения квалифицирующий признак «требование неправомерной выгоды».

Вопрос необходимости устроить несовершеннолетнего ребенка военнообязанным не освобождает от обязанности прибыть в сборный пункт для отправки на службу – Верховный Суд

Обращение военнообязанного в уполномоченные органы с целью решения вопроса об устройстве его несовершеннолетнего ребенка на время мобилизации не освобождают военнообязанного от обязанности прибыть в определенные в боевой повестке дату и время в сборный пункт ТЦК – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду