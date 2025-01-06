Елена Шуляк сообщила, когда Верховная Рада реформирует жилищную политику и отменит старый Жилищный кодекс

Жилищный кодекс 1983 года напоминает старую советскую хрущевку: облупленную, без ремонта с прогнившими трубами и трещинами в стенах, отметила Шуляк.

Вскоре в Верховной Раде будет рассматриваться правительственный законопроект «Об основных принципах жилищной политики», ведь реформирование жилищной политики – один из ключевых приоритетов Facility Plan. Имплементация этой реформы намечена на четвертый квартал 2025 года. Об этом сообщила председатель Комитета организации государственной власти Елена Шуляк.

По ее словам, основная цель проекта Закона – предоставить гражданам действенные механизмы реализации их права на жилье и избежать правовых коллизий.

В документе предусмотрено:

создание эффективной кредитно-ипотечной политики (льготная ипотека, компенсация стоимости жилья, аренда с выкупом, лизинг);

запуск постоянно обновляемого револьверного жилищного фонда;

развитие социально-арендного и служебного жилья.

Все процедуры должны проходить через Единую информационно-аналитическую систему, которая обеспечит прозрачность и минимизирует коррупцию.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин на заседании 3 января одобрил законопроект «Об основных принципах жилищной политики». Среди прочего, им предлагается признать утратившими силу Жилищный кодекс и Закон «О приватизации государственного жилищного фонда».

Также ранее обнародованная версия законопроекта предусматривала прекращение государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, со дня вступления в силу этого закона. Кабмину поручается в течение 6 месяцев принять меры по: передаче информации, внесенной в единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обращений, документов, программно-аппаратных средств, включая средства технической и криптографической защиты информации; внесение изменений в акты КМУ в связи с прекращением реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и информировании общественности о соответствующих решениях.

Как ранее сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк, целью является ликвидация устаревшего Жилищного кодекса, который в Украине принимался еще в 1983 году, и разработка совершенно новой законодательной рамки, введение новых правил в формировании жилищной политики.

Она добавила, что подобная реформа является одним из структурных маяков для получения финансирования по программе Ukraine Facility. Украина обязалась принять новый Закон об основных принципах жилищной политики до конца 2025 года.

«Сейчас устаревшее жилищное законодательство не работает: сегодня у нас квартирная очередь составляет более 600 тысяч. лиц и она не уменьшается. А у местных властей нет социального жилищного фонда, чтобы в случае необходимости временно разместить даже несколько десятков семей», – констатировала глава профильного парламентского комитета.

По словам Шуляк, новое законодательство будет касаться социального жилья, аренды, изменений в Налоговый кодекс и цифровизации. В частности, речь идет о создании большой цифровой системы в жилищной сфере, которая поможет подобрать наиболее оптимальную программу государственной поддержки и решить жилищную проблему в каждом отдельном случае.

«Мы считаем, что жилищная реформа очень важна с точки зрения сохранения нашего человеческого капитала, обеспечения людей достойными жилищными условиями. Поэтому вместе будем стараться делать все возможное, чтобы это произошло», – подытожила Шуляк.

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