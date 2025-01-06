Олена Шуляк повідомила, коли Верховна Рада реформує житлову політику та скасує старий Житловий кодекс

Житловий кодекс 1983 року нагадує стару радянську хрущовку: облуплену, без ремонту, з прогнилими трубами й тріщинами в стінах, зазначила Шуляк.

Невдовзі у Верховній Раді розглядатимуть урядовий законопроєкт «Про основні засади житлової політики», адже реформування житлової політики – один із ключових пріоритетів Facility Plan. Імплементація цієї реформи запланована на четвертий квартал 2025 року. Про це повідомила Голова Комітету організації державної влади Олена Шуляк.

За її словами, основна мета проєкту Закону – надати громадянам дієві механізми реалізації їхнього права на житло та уникнути правових колізій.

У документі передбачено:

створення ефективної кредитно-іпотечної політики (пільгова іпотека, компенсація вартості житла, оренда з викупом, лізинг);

запуск револьверного житлового фонду, який постійно оновлюватиметься;

розвиток соціально-орендного та службового житла.

Усі процедури мають проходити через Єдину інформаційно-аналітичну систему, що забезпечить прозорість і мінімізує корупцію.

Як писала «Судово-юдридична газета», Кабмін на засіданні 3 січня схвалив законопроект «Про основні засади житлової політики». Серед іншого, ним пропонується визнати такими, що втратили чинність Житловий кодекс та Закон «Про приватизацію державного житлового фонду».

Також раніше оприлюднена версія законопроекту передбачала припинення державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, з дня набрання чинності цим законом. Кабміну доручається протягом 6 місяців вжити заходів щодо: передачі інформації, внесеної до єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, звернень, документів, програмно-апаратних засобів, включаючи засоби технічного і криптографічного захисту інформації; внесення змін до актів КМУ у зв’язку з припиненням реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов та інформування громадськості про відповідні рішення.

Як раніше повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк, метою є ліквідація застарілого Житлового кодексу, який в Україні приймався ще в 1983 році, та розробка абсолютно нової законодавчої рамки, запровадження нових правил у формуванні житлової політики.

Вона додала, що така реформа є одним зі структурних маяків для отримання фінансування за програмою Ukraine Facility. Україна взяла на себе зобов’язання ухвалити новий Закон про основні засади житлової політики до кінця 2025 року.

«Наразі застаріле житлове законодавство не працює: сьогодні у нас квартирна черга складає понад 600 тис. осіб і вона не зменшується. А в місцевої влади немає соціального житлового фонду, щоб у разі потреби тимчасово розмістити навіть кілька десятків сімей», – констатувала голова профільного парламентського комітету.

За словами Шуляк, нове законодавство стосуватиметься соціального житла, оренди, змін до Податкового кодексу та цифровізації. Зокрема йдеться про створення великої цифрової системи в житловій сфері, яка допоможе підібрати найоптимальнішу програму державної підтримки та розв’язати житлову проблему в кожному окремому випадку.

«Ми вважаємо, що житлова реформа є дуже важливою з погляду збереження нашого людського капіталу, забезпечення людей гідними житловими умовами. Тому спільно будемо намагатися робити все можливе, щоб це відбулося», – підсумувала Шуляк.

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