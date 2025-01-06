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Контрактная служба в ВСУ: сроки службы, выплаты и социальные гарантии

17:37, 6 января 2025
Стабильный доход и право выбора места службы - преимущества контрактной службы в ВСУ.
Контрактная служба в ВСУ: сроки службы, выплаты и социальные гарантии
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Военная служба по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ) - это возможность получить стабильный доход, социальные гарантии и карьерный рост. Министерство обороны Украины объясняет, кто может заключать контракт, какие сроки службы и какое вознаграждение предусмотрено для контрактников.

Кто может заключать контракт

Контракт на прохождение военной службы может подписать любое лицо в возрасте от 18 лет, в том числе граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства. Мобилизованные военнослужащие также имеют право на заключение контракта.

Виды контрактов и сроки службы

Во время военного положения сроки контрактов определяются до объявления демобилизации. Согласно законодательству, контракты заключаются на разные сроки в зависимости от состава военнослужащего:

- для рядового состава (солдат, старший солдат) - 3 года;

- для сержантского и старшинского состава - от 3 до 5 лет;

- для офицеров - 5 лет для военнослужащих, прошедших военное образование, и 10 лет для летных специальностей авиации.

Денежные выплаты и социальные гарантии

Контрактники могут рассчитывать на такие преимущества:

- единовременное пособие от 24 224 до 30 280 грн в зависимости от звания;

- предоставление службы жильем или компенсация за поднаем жилья;

- подъемное пособие;

- карьерный рост и профессиональное развитие.

Особенности службы во время военного положения

Военная служба во время военного положения может быть продолжена даже после завершения контракта до объявления демобилизации. Кроме того, контракт может быть прекращен по различным основаниям, определенным законодательством или по определенным семейным обстоятельствам.

Военная служба по контракту - это не только стабильная зарплата, но и поддержка со стороны государства, право выбора места службы и должности, что является важной альтернативой мобилизации.

Преимущества военной службы по контракту: выбор, денежные выплаты и развитие карьеры

Военная служба по контракту имеет ряд преимуществ, которые делают ее привлекательной альтернативой мобилизации. Одним из главных преимуществ является право выбора подразделения и должности, что дает возможность служить там, где удобнее или интереснее. Это отличает контрактников от мобилизованных, которых направляют на места с дефицитом личного состава.

Денежные выплаты и социальные гарантии

Хотя уровень денежного обеспечения для мобилизованных и контрактников одинаковый, военнослужащие, которые заключают контракт впервые, получают единовременную денежную выплату. В 2025 году она составляет:

- 24 224 грн для рядового состава (8 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц);

- 27 252 грн для сержантского и старшинского состава (9 размеров прожиточного минимума);

- 30 280 грн для офицерского состава (10 размеров прожиточного минимума).

К тому же, контрактники имеют право на подъемную помощь при переезде на новое место службы или передислокации части, а также на жилищное обеспечение - служебное жилье или компенсацию за поднаем.

Профессиональное развитие и карьерный рост

Контрактная служба также предоставляет возможность для профессионального развития, прохождения специализированных курсов и повышения квалификации. Это открывает перспективы для карьерного роста, что является важной составляющей военной службы.

В общем, военная служба по контракту гарантирует стабильные выплаты, социальные гарантии и возможности для личного и профессионального развития.

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