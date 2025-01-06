В Дії появились новые военные облигации

В Дії можно приобрести две новые военные облигации – Угледар и Скадовск.

В приложении Дія можно приобрести две новые военные облигации – облигацию «Угледар» со ставкой от 15,3% со сроком погашения – 29 апреля 2026 года, а также облигацию «Скадовск» со ставкой от 16,4% со сроком погашения – 7 апреля 2027 года.

«Помогайте войску и государству с выгодой для себя – инвестируйте в военные облигации. Добавили в Дію еще 2 облигации с названиями украинских городов», – сообщил Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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