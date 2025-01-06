В Киеве просят нового главу КГВА отменить остановку транспорта во время тревог

Городские власти отклонили уже восемь петиций за отмену этой практики.

Источник фото: Униан

Депутаты Киесовета Роман Грищук и Ксения Семенова посетили новоназначенного главу Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, чтобы обсудить отмену остановки общественного транспорта во время воздушных тревог. Об этом пишет Небоскреб.

Как говорится, Киев остался единственным городом, в котором останавливают общественный транспорт. Сейчас во время воздушной тревоги пассажиры должны покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.

Городские власти отклонили уже восемь петиций за отмену этой практики.

«Есть ощущение, что киевляне наконец-то получат решение, которое так долго ждали», — отметил один из депутатов.

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