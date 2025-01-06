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У Києві просять нового голову КМВА скасувати зупинку транспорту під час тривог

22:59, 6 січня 2025
Міська влада відхилила уже вісім петицій за скасування цієї практики.
У Києві просять нового голову КМВА скасувати зупинку транспорту під час тривог
Джерело фото: Уніан
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Депутати Київради Роман Грищук і Ксенія Семенова завітали до новопризначеного голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, щоб обговорити скасування зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог. Про це пише Хмарочос.

Як зазначається, Київ залишився єдиним містом, у якому зупиняють громадський транспорт. Наразі під час повітряної тривоги пасажири мають залишити салон та пройти до найближчого укриття.

Міська влада відхилила уже вісім петицій за скасування цієї практики.

«Є відчуття, що кияни нарешті отримають рішення, якого так довго чекали», — зазначив один із депутатів.

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Київ транспорт повітряна тривога

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