Контрактна служба в ЗСУ: строки служби, виплати та соціальні гарантії

Стабільний дохід і право вибору місця служби – переваги контрактної служби в ЗСУ.

Військова служба за контрактом у Збройних силах України (ЗСУ) – це можливість отримати стабільний дохід, соціальні гарантії та кар'єрний ріст. Міністерство оборони України пояснює, хто може укладати контракт, які строки служби та яку винагороду передбачено для контрактників.

Хто може укладати контракт

Контракт на проходження військової служби може підписати будь-яка особа віком від 18 років, зокрема громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Мобілізовані військовослужбовці також мають право на укладення контракту.

Види контрактів та строки служби

Під час воєнного стану строки контрактів визначаються до оголошення демобілізації. Згідно з законодавством, контракти укладаються на різні строки залежно від складу військовослужбовця:

для рядового складу (солдат, старший солдат) – 3 роки;

для сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років;

для офіцерів – 5 років для військовослужбовців, які пройшли військову освіту, і 10 років для льотних спеціальностей авіації.

Грошові виплати та соціальні гарантії

Контрактники можуть розраховувати на такі переваги:

одноразова допомога від 24 224 до 30 280 грн залежно від звання;

надання служби житлом або компенсація за піднайом житла;

підйомна допомога;

кар'єрний ріст і професійний розвиток.

Особливості служби під час воєнного стану

Військова служба під час воєнного стану може бути продовжена навіть після завершення контракту до оголошення демобілізації. Крім того, контракт може бути припинено за різними підставами, визначеними законодавством або за певними сімейними обставинами.

Військова служба за контрактом – це не лише стабільна зарплата, але й підтримка з боку держави, право вибору місця служби та посади, що є важливою альтернативою мобілізації.

Переваги військової служби за контрактом: вибір, грошові виплати та розвиток кар'єри

Військова служба за контрактом має низку переваг, які роблять її привабливою альтернативою мобілізації. Однією з головних переваг є право вибору підрозділу та посади, що дає можливість служити там, де зручніше або цікавіше. Це відрізняє контрактників від мобілізованих, яких направляють на місця з дефіцитом особового складу.

Грошові виплати та соціальні гарантії

Хоча рівень грошового забезпечення для мобілізованих та контрактників однаковий, військовослужбовці, які укладають контракт вперше, отримують одноразову грошову виплату. У 2025 році вона становить:

24 224 грн для рядового складу (8 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

27 252 грн для сержантського і старшинського складу (9 розмірів прожиткового мінімуму);

30 280 грн для офіцерського складу (10 розмірів прожиткового мінімуму).

До того ж, контрактники мають право на підйомну допомогу при переїзді на нове місце служби чи передислокації частини, а також на житлове забезпечення – службове житло або компенсацію за піднайом.

Професійний розвиток та кар'єрний ріст

Контрактна служба також надає можливість для професійного розвитку, проходження спеціалізованих курсів та підвищення кваліфікації. Це відкриває перспективи для кар'єрного росту, що є важливою складовою військової служби.

Загалом, військова служба за контрактом гарантує стабільні виплати, соціальні гарантії та можливості для особистого і професійного розвитку.

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