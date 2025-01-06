Практика судів
  1. В Україні

Контрактна служба в ЗСУ: строки служби, виплати та соціальні гарантії

17:37, 6 січня 2025
Стабільний дохід і право вибору місця служби – переваги контрактної служби в ЗСУ.
Контрактна служба в ЗСУ: строки служби, виплати та соціальні гарантії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військова служба за контрактом у Збройних силах України (ЗСУ) – це можливість отримати стабільний дохід, соціальні гарантії та кар'єрний ріст. Міністерство оборони України пояснює, хто може укладати контракт, які строки служби та яку винагороду передбачено для контрактників.

Хто може укладати контракт

Контракт на проходження військової служби може підписати будь-яка особа віком від 18 років, зокрема громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Мобілізовані військовослужбовці також мають право на укладення контракту.

Види контрактів та строки служби

Під час воєнного стану строки контрактів визначаються до оголошення демобілізації. Згідно з законодавством, контракти укладаються на різні строки залежно від складу військовослужбовця:

  • для рядового складу (солдат, старший солдат) – 3 роки;
  • для сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років;
  • для офіцерів – 5 років для військовослужбовців, які пройшли військову освіту, і 10 років для льотних спеціальностей авіації.

Грошові виплати та соціальні гарантії

Контрактники можуть розраховувати на такі переваги:

  • одноразова допомога від 24 224 до 30 280 грн залежно від звання;
  • надання служби житлом або компенсація за піднайом житла;
  • підйомна допомога;
  • кар'єрний ріст і професійний розвиток.

Особливості служби під час воєнного стану

Військова служба під час воєнного стану може бути продовжена навіть після завершення контракту до оголошення демобілізації. Крім того, контракт може бути припинено за різними підставами, визначеними законодавством або за певними сімейними обставинами.

Військова служба за контрактом – це не лише стабільна зарплата, але й підтримка з боку держави, право вибору місця служби та посади, що є важливою альтернативою мобілізації.

Переваги військової служби за контрактом: вибір, грошові виплати та розвиток кар'єри

Військова служба за контрактом має низку переваг, які роблять її привабливою альтернативою мобілізації. Однією з головних переваг є право вибору підрозділу та посади, що дає можливість служити там, де зручніше або цікавіше. Це відрізняє контрактників від мобілізованих, яких направляють на місця з дефіцитом особового складу.

Грошові виплати та соціальні гарантії

Хоча рівень грошового забезпечення для мобілізованих та контрактників однаковий, військовослужбовці, які укладають контракт вперше, отримують одноразову грошову виплату. У 2025 році вона становить:

  • 24 224 грн для рядового складу (8 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб);
  • 27 252 грн для сержантського і старшинського складу (9 розмірів прожиткового мінімуму);
  • 30 280 грн для офіцерського складу (10 розмірів прожиткового мінімуму).

До того ж, контрактники мають право на підйомну допомогу при переїзді на нове місце служби чи передислокації частини, а також на житлове забезпечення – службове житло або компенсацію за піднайом.

Професійний розвиток та кар'єрний ріст

Контрактна служба також надає можливість для професійного розвитку, проходження спеціалізованих курсів та підвищення кваліфікації. Це відкриває перспективи для кар'єрного росту, що є важливою складовою військової служби.

Загалом, військова служба за контрактом гарантує стабільні виплати, соціальні гарантії та можливості для особистого і професійного розвитку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові контракт контрактник

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні з’явиться День Державної спеціальної служби транспорту – Володимир Зеленський підписав указ

В Україні установлено День Державної спеціальної служби транспорту, який слід відзначати щороку 5 лютого.

Реєстр юридичних осіб запустять незабаром, а з іншими доведеться почекати – підсумки засідання групи щодо кібератаки на реєстри

Орієнтовний час запуску реєстрів становить 7-20 днів – голова робочої групи з перевірки причин блокування роботи реєстрів Ігор Фріс.

Якщо ордер адвоката додано до документа, що посвідчений електронним підписом, додаткового накладення окремого власноручного чи електронного підпису на ордер не вимагається – Верховний Суд

Ордер вважається таким, що містить підпис адвоката за умови, що: він містить власноручний («фізичний») підпис, він підписаний електронним підписом, він є додатком до документа, який підписано електронним підписом – Верховний Суд.

Ірина Верещук заявила, що термін для добровільного повернення дезертирів можуть продовжити

Раніше законом був встановлений термін для повернення військовослужбовців-дезертирів та тих, хто вчинив СЗЧ, до 1 січня, але Ірина Верещук повідомила, що його можуть продовжити.

Командир батальйону відмовився вести батальйон у бій за лісосмуги – суд підтримав офіцера, а не його командування

Майор повідомив суду, що в батальйоні є лише 41% від необхідного особового складу, а частина військовослужбовців навіть не проходила базової військової підготовки.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду