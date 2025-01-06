Если ордер адвоката добавлен к документу, удостоверенному электронной подписью, дополнительного наложения отдельной собственноручной или электронной подписи на ордер не требуется – Верховный Суд

Ордер считается содержащим подпись адвоката при условии, что: он содержит собственноручную («физическую») подпись, он подписан электронной подписью, он является приложением к документу, подписанному электронной подписью – Верховный Суд.

Представление адвокатом ордера через модуль подсистемы «Электронный суд» без отдельной собственноручной («физической») или электронной подписи в виде приложения к подписанной апелляционной жалобе является надлежащим доказательством подтверждения полномочий представителя в соответствии с Хозяйственным процессуальным кодексом Украины. Об этом указал Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда в постановлении от 16 декабря 2024 года по делу 916/4258/23.

Обставини справи

Прокурор звернувся до господарського суду в інтересах держави з позовною заявою до ТОВ про визнання додаткових угод недійсними та повернення надмірно сплачених коштів. Позов задоволено повністю.

Не погодившись з прийнятим рішенням, ТОВ звернулось до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати рішення господарського суду та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

Апеляційну скаргу від імені ТОВ подано адвокатом С. через підсистему «Електронний суд», яка на підтвердження своїх повноважень надала ордер, долучений як додаток до апеляційної скарги. Ордер було згенеровано у «Особистому кабінеті адвоката» на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України (www.unba.org.ua).

Ухвалою апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ТОВ повернуто скаржнику на підставі пункту 1 ч. 5 статті 260 ГПК.

Суд зазначив, що цей ордер не містить власноручного підпису адвоката у графі «Адвокат», що, відповідно до Положення №41, є обов`язковим реквізитом. Крім того, ордер не був сформований як електронний документ через модуль у підсистемі «Електронний суд» у формі, встановленій адміністратором цієї системи, а виступав лише додатком до апеляційної скарги, що вимагало дотримання інших реквізитів, визначених Положенням №41.

З огляду на відсутність у ордері підпису адвоката, апеляційний суд дійшов висновку, що апеляційну скаргу підписано особою, яка не мала належних повноважень для представництва інтересів ТОВ у апеляційному господарському суді. Це стало підставою для повернення апеляційної скарги.

Суд апеляційної інстанції обґрунтував своє рішення нормами абзаців 2 і 3 ч. 8 статті 6, статей 58, 60 ГПК, а також положеннями рішення Вищої ради правосуддя від 17.08.2021, яким затверджено порядок функціонування підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Крім того, суд наголосив, що пунктом 4 Положення № 41 встановлено обов`язкові реквізити ордера, а саме: ордер має бути підписаний адвокатом та, за наявності, засвідчений його печаткою.

Апеляційний суд також посилався на практику Верховного Суду, наведену у низці ухвал (зокрема, від 26.01.2023 у справі № 450/605/22, від 7.02.2023 у справі № 466/77/22, від 2.03.2023 у справі № 522/14112/22 тощо) та постанов (від 22.12.2022 у справі № 450/569/22, від 07.02.2023 у справі № 466/487/22). У цих рішеннях Верховний Суд підкреслював обов`язковість власноручного підпису адвоката на ордері як підтвердження його правомочностей.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд вважає, що касаційна скарга ТОВ підлягає задоволенню з таких підстав.

Скаржник обґрунтовує свої заперечення тим, що дії суду апеляційної інстанції є проявом надмірного формалізму, що фактично унеможливило реалізацію права на доступ до правосуддя. Зокрема, за його позицією, суд не врахував зміни, внесені рішенням Ради адвокатів України від 8.06.2024 № 36, яким пункт 12 Положення про ордер на надання правничої допомоги доповнено підпунктом 12.15, чим обмежив право сторони на ефективний судовий захист.

Як зазначив ВС, відповідно до абзаців 2, 3 ч. 8 статті 6 ГПК особа, яка зареєструвала електронний кабінет в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, може подавати процесуальні, інші документи, вчиняти інші процесуальні дії в електронній формі виключно за допомогою ЄСІТС або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, з використанням власного електронного підпису, прирівняного до власноручного підпису відповідно до Закону «Про електронні довірчі послуги», якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Верховний Суд погоджується з аргументами скаржника, що, посилаючись на необхідність застосування положень рішення Ради адвокатів України від 12.04.2019 № 41, яке встановлює вимоги до оформлення ордера для підтвердження повноважень на надання правової допомоги, суд апеляційної інстанції не врахував зміни, внесені рішенням Ради адвокатів України від 8.06.2024 № 36 «Про внесення змін до Положення про ордер на надання правничої допомоги та до рішення Ради адвокатів України № 162 від 04.08.2017».

Так, рішенням РАУ від 8.06.2024 № 36:

викладено пункт 2 Положення у новій редакції: «Ордер, що видається адвокатом, який здійснює свою діяльність індивідуально, підписується адвокатом (власноручно або електронним підписом) та посвідчується печаткою адвоката (за її наявності)»

доповнено пункт 12 Положення новим підпунктом 12.15 такого змісту: «Ордер вважається підписаним адвокатом (керівником адвокатського бюро/адвокатського об`єднання), якщо у графі «Адвокат» міститься або власноручний (фізичний) підпис; або ордер засвідчено електронним підписом; або електронним підписом засвідчено документ, додатком до якого є ордер».

Європейський суд з прав людини зауважив, що «зобов`язання використовувати електронний зв`язок для звернення до апеляційного суду має на меті гарантувати належне відправлення правосуддя та дотримання принципу правової визначеності шляхом прискорення, полегшення та підвищення надійності процедурних обмінів. Усвідомлюючи бум дематеріалізації правосуддя в державах-членах і виклики, пов`язані з цим, Суд переконаний, що цифрові технології можуть сприяти кращому відправленню правосуддя і бути поставленим на службу правам, гарантованим статтею 6 § 1 Конвенції тому Суд погоджується, що така мета є законною» (CASE OF XAVIER LUCAS v. FRANCE, 15567/20 § 46, ЄСПЛ, від 09.06.2022).

Суд підкреслює, що:

- гарантування кожному права на судовий захист та заборона обмеження в такому праві, в тому числі в умовах інтенсивної діджиталізації суспільства, повномасштабної збройної агресії проти України російської федерації та введення воєнного стану на всій території України, хоча б з точки зору найвищої соціальної цінності життя та здоров`я людини, спонукають до сприяння в забезпеченні плюралізму способів взаємодії між судами та учасниками судового процесу, способів підписання ордеру, а не їх обмеження судами;

- ордер має бути підписаний адвокатом;

- ордер вважається таким, що містить підпис адвоката за умови, що: він містить власноручний («фізичний») підпис, він підписаний електронним підписом, він є додатком до документа, який підписано електронним підписом.

Отже, у випадку, якщо ордер додано до документа, що посвідчений електронним підписом, додаткового накладення окремого власноручного («фізичного») чи електронного підпису на ордер не вимагається.

Відповідний правовий висновок викладено у постанові Верховного Суду від 6.11.2024 у справі №483/346/24.

Відтак, оскільки подання адвокатом як представником ТОВ апеляційної скарги здійснено після внесення змін до Положення про ордер на надання правничої допомоги та до рішення Ради адвокатів України № 162 від 04.08.2017 рішенням Ради адвокатів України від 08.06.2024 року № 36, накладення представником окремого власноручного («фізичного») чи електронного підпису на ордер за умови, що він доданий до документа, що посвідчений електронним підписом не вимагалося.

Таким чином, подання адвокатом ордера через модуль підсистеми «Електронний суд» без окремого власноручного («фізичного») чи електронного підпису, у вигляді додатку до підписаної апеляційної скарги, є належним доказом підтвердження повноважень представника ТОВ відповідно до частини четвертої статті 60 ГПК.

Посилання суду апеляційної інстанції на практику Верховного Суду, викладену у низці ухвал (зокрема, від 26.01.2023 у справі № 450/605/22, від 07.02.2023 у справі № 466/77/22, від 02.03.2023 у справі № 522/14112/22) та постанов (від 22.12.2022 у справі № 450/569/22, від 07.02.2023 у справі № 466/487/22), є необґрунтованим. Зазначена практика була сформована до внесення змін до Положення про ордер на надання правничої допомоги, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 04.08.2017 № 162, на підставі рішення Ради адвокатів України від 08.06.2024 № 36, якими було змінено вимоги до процедури оформлення та подання таких документів.

За таких обставин суд апеляційної інстанції зробив помилковий висновок про необхідність повернення апеляційної скарги. Тому оскаржену ухвалу апеляційного суду належить скасувати та передати справу до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про відкриття апеляційного провадження.

Автор: Наталя Мамченко

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