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Как распределять между родителями и взыскивать через суд дополнительные расходы на ребенка

19:07, 6 января 2025
Медицинское лечение, секции и конкурсы - дополнительные расходы на ребенка.
Как распределять между родителями и взыскивать через суд дополнительные расходы на ребенка
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Кроме основных расходов на ребенка, таких как питание, одежда и игрушки, родители могут сталкиваться с необходимостью покрытия дополнительных расходов, связанных с развитием ребенка. Это могут быть занятия в спортивных секциях, участие в конкурсах, лечение и другие специфические потребности. Координационный центр по предоставлению юридической помощи объяснил, как правильно распределять и взимать эти дополнительные расходы.

Что такое дополнительные расходы?

Дополнительные расходы - это средства, которые не входят в базовые потребности ребенка, и возникают в связи с определенными обстоятельствами, такими как медицинское лечение, развитие талантов (спорт, музыка), участие в конкурсах, обучение за рубежом и другие подобные потребности. Они покрываются родителями поровну, при условии, что сумма превышает 340 грн, и их можно определить через нотариальное соглашение.

Чем дополнительные расходы отличаются от алиментов?

В отличие от алиментов, которые направлены на общее содержание ребенка, дополнительные расходы покрывают конкретные, индивидуальные потребности ребенка. Они могут быть как разовыми, так и периодическими (например, плата за секции), и взиматься до 18 лет ребенка.

Как взыскать дополнительные расходы через суд?

Если между родителями не удается договориться, дополнительные расходы можно взыскать через суд. При этом судебный сбор по таким делам не взимается. Если расходы являются постоянными (например, для спортивных секций), их можно заявить вместе с алиментами. Разовые расходы, такие как медицинское лечение, требуют отдельного иска.

Что является доказательствами расходов?

К доказательствам дополнительных расходов относятся квитанции, чеки и другие платежные документы. Если расходы должны быть осуществлены в будущем (например, на оплату секций), нужно предоставить расчеты и обоснование необходимости расходов.

Как суд определяет размер выплат?

Суд учитывает материальное положение родителей, их способность покрывать расходы, состояние здоровья плательщика алиментов, наличие других детей и другие обстоятельства. Поэтому размер выплат может быть индивидуальным для каждого случая.

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