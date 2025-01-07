Упрощенное усыновление и поддержка патронатных семей – государственные инициативы для детей-сирот

В 2024 году Минсоцполитики обеспечило развитие семейных форм воспитания детей в Украине.

Фото: depositphotos.com

Одним из приоритетов государства и Министерства социальной политики является обеспечение права каждого ребенка на воспитание в семейной среде. В 2024 году Минсоцполитики реализовало ряд инициатив, направленных на улучшение условий для детей, оказавшихся без родительской опеки, а также для тех, кто проживает в приемных и патронатных семьях.

Одним из значительных шагов стала упрощенная процедура усыновления, которая позволила сократить время ожидания для детей на новые семьи и сделала процесс более прозрачным для кандидатов в усыновители.

Минсоцполитики увеличила оплату труда патронатных воспитателей, введя новые социальные гарантии - оплачиваемого помощника, оплачиваемый отпуск и время ожидания ребенка. Это способствовало росту количества патронатных семей, которые временно принимают детей, когда их родители не могут о них заботиться.

За счет субвенции из государственного бюджета было обеспечено жильем 57 детских домов семейного типа, где воспитываются от 5 до 10 детей-сирот.

Введение новой выплаты «Ребенок не один» стало важным шагом в поддержке семей, принимающих на воспитание детей до приобретения ими статуса сироты, обеспечивая финансовую состоятельность таких семей.

Минсоцполитики также запустила государственную платформу с исчерпывающей информацией об усыновлении и семейных формах воспитания - «Украина для каждого ребенка», что стало полезным ресурсом для потенциальных усыновителей и общественности.

Одним из важных событий года стало принятие Правительством Стратегии обеспечения права каждого ребенка на воспитание в семейном окружении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.