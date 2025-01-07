Спрощене усиновлення та підтримка патронатних сімей – державні ініціативи для дітей-сиріт

У 2024 році Мінсоцполітики забезпечило розвиток сімейних форм виховання дітей в Україні.

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Одним із пріоритетів держави та Міністерства соціальної політики є забезпечення права кожної дитини на виховання в родинному середовищі. У 2024 році Мінсоцполітики реалізувало низку ініціатив, спрямованих на поліпшення умов для дітей, що опинилися без батьківського піклування, а також для тих, хто проживає в прийомних та патронатних сім'ях.

Одним із значних кроків стала спрощена процедура усиновлення, що дозволила скоротити час очікування для дітей на нові родини та зробила процес більш прозорим для кандидатів в усиновлювачі.

Мінсоцполітика збільшила оплату праці патронатних вихователів, запровадивши нові соціальні гарантії — оплачуваного помічника, оплачувану відпустку та час очікування дитини. Це сприяло зростанню кількості патронатних сімей, які тимчасово приймають дітей, коли їхні батьки не можуть про них піклуватися.

За рахунок субвенції з державного бюджету було забезпечено житлом 57 дитячих будинків сімейного типу, де виховуються від 5 до 10 дітей-сиріт.

Запровадження нової виплати «Дитина не одна» стало важливим кроком у підтримці сімей, які приймають на виховання дітей до набуття ними статусу сироти, забезпечуючи фінансову спроможність таких родин.

Мінсоцполітика також запустила державну платформу з вичерпною інформацією про усиновлення та сімейні форми виховання — «Україна для кожної дитини», що стало корисним ресурсом для потенційних усиновлювачів і громадськості.

Однією з важливих подій року стало ухвалення Урядом Стратегії забезпечення права кожної дитини на виховання в сімейному оточенні.

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