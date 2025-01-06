Як розподіляти між батьками та стягувати через суд додаткові витрати на дитину

Медичне лікування, секції та конкурси – додаткові витрати на дитину.

Крім основних витрат на дитину, таких як харчування, одяг і іграшки, батьки можуть стикатися з необхідністю покриття додаткових витрат, пов'язаних із розвитком дитини. Це можуть бути заняття у спортивних секціях, участь у конкурсах, лікування та інші специфічні потреби. Координаційний центр з надання правничої допомоги пояснив, як правильно розподіляти і стягувати ці додаткові витрати.

Що таке додаткові витрати?

Додаткові витрати — це кошти, що не входять до базових потреб дитини, і виникають у зв'язку з певними обставинами, такими як медичне лікування, розвиток талантів (спорт, музика), участь у конкурсах, навчання за кордоном та інші подібні потреби. Вони покриваються батьками порівну, за умови, що сума перевищує 340 грн, і їх можна визначити через нотаріальну угоду.

Чим додаткові витрати відрізняються від аліментів?

На відміну від аліментів, які спрямовані на загальне утримання дитини, додаткові витрати покривають конкретні, індивідуальні потреби дитини. Вони можуть бути як разовими, так і періодичними (наприклад, плата за секції), і стягуватися до 18 років дитини.

Як стягнути додаткові витрати через суд?

Якщо між батьками не вдається домовитися, додаткові витрати можна стягнути через суд. При цьому судовий збір у таких справах не стягується. Якщо витрати є постійними (наприклад, для спортивних секцій), їх можна заявити разом з аліментами. Разові витрати, такі як медичне лікування, вимагають окремого позову.

Що є доказами витрат?

До доказів додаткових витрат відносяться квитанції, чеки та інші платіжні документи. Якщо витрати мають бути здійснені в майбутньому (наприклад, на оплату секцій), потрібно надати розрахунки та обґрунтування необхідності витрат.

Як суд визначає розмір виплат?

Суд враховує матеріальний стан батьків, їх здатність покривати витрати, стан здоров'я платника аліментів, наявність інших дітей та інші обставини. Тому розмір виплат може бути індивідуальним для кожного випадку.

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