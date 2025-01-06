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Реестр юридических лиц запустят в скором времени, а с другими придется подождать – итоги заседания группы по кибератакам на реестры

18:22, 6 января 2025
Ориентировочное время запуска реестров составляет 7-20 дней – глава рабочей группы по проверке причин блокирования работы реестров Игорь Фрис.
Реестр юридических лиц запустят в скором времени, а с другими придется подождать – итоги заседания группы по кибератакам на реестры
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Как известно, 20 декабря в Верховной Раде на базе Временной специальной комиссии по защите прав инвесторов, возглавляемой народным депутатом Галиной Янченко, была создана рабочая группа для проверки причин блокирования работы единых и государственных реестров, держателем которых является Министерство юстиции. Задачей рабочей группы является проведение аудита проблем, которые создали возможность доступа к реестрам в результате атаки на государственные реестры, а также разработка нормативных механизмов для обеспечения непрерывного функционирования государственных реестров в условиях военного положения.

6 января глава рабочей группы, народный депутат Игорь Фрис сообщил, что по результатам обсуждения стало известно, что Единый государственный реестр юридических лиц и ФЛП будет запущен в скором времени.

Следующим этапом должен стать одновременный запуск реестров недвижимости, исполнительного производства, а с ними реестров должников и обременение движимого имущества. В заключение планируется запуск реестра апостилей.

«Период ориентировочный – 7-20 дней. Зависит от проблем, с которыми столкнутся», - отметил он.

Что касается вопроса утечки информации, то, как подчеркнул Игорь Фрис, «гарантировать, что ее не было – невозможно». «Объем безумный поэтому, скорее всего, его простым интернет трафиком даже через год невозможно было бы скачать. Однако можем быть уверены, что вся информация сохранена и будет восстановлена. Сейчас идет проверка, не было ли вмешательства и закладок.

Работа, которая ведется прежде всего – восстановление скомпрометированных средств. Снос всего программного обеспечения и установки нового с дополнительной защитой» - отметил он.

Также, по его словам, необходимо решение Кабмина о бронировании работников ГП «НАИС» и отнесении предприятия к критической инфраструктуре (недавно получил повестку ключевой администратор). «Направил обращение в Кабмин. Минюст подкрепит своим», - добавил он.

Также ГП «НАИС» перевыпустит гугл-идентификаторы для всех регистраторов.

«Решение – новые идентификаторы будут делать, а старые это время будут работать. Ориентировочное время на замену – две недели – месяц (вопросы в прифронтовых областях)» - отметил Игорь Фрис.

Кроме того, обсудили вопросы публичности данных, составляющих чувствительную информацию во время войны. «Видение всех – должно быть ограничено с учетом ситуации. Законопроекты на столе. Вызовы в кибербезопасности также вызывают реакцию СБУ. Готовится проект закона для скорых реакций» - добавил он.

Автор: Наталя Мамченко

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