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Реєстр юридичних осіб запустять незабаром, а з іншими доведеться почекати – підсумки засідання групи щодо кібератаки на реєстри

18:22, 6 січня 2025
Орієнтовний час запуску реєстрів становить 7-20 днів – голова робочої групи з перевірки причин блокування роботи реєстрів Ігор Фріс.
Реєстр юридичних осіб запустять незабаром, а з іншими доведеться почекати – підсумки засідання групи щодо кібератаки на реєстри
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Як відомо, 20 грудня у Верховній Раді на базі Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів, яку очолює народний депутат Галина Янченко, було створено робочу групу для перевірки причин блокування роботи єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції. Завданням робочої групи є проведення аудиту проблем, які створили можливість доступу до реєстрів внаслідок атаки на державні реєстри, а також розробка нормативних механізмів для забезпечення безперервного функціонування державних реєстрів в умовах воєнного стану.

6 січня голова робочої групи, народний депутат Ігор Фріс повідомив, що за результатами обговорення стало відомо, що Єдиний державний реєстр юридичних осіб та ФОП запустять незабаром.  

Наступним етапом має стати одночасний запуск реєстрів нерухомості, виконавчого провадження, а з ними реєстрів боржників і обтяження рухомого майна. Насамкінець планується запуск реєстру апостилів.

«Період орієнтовний – 7-20 днів. Залежить від проблем, з якими стикнуться» - зазначив він.

Стосовно питання витоку інформації, то, як підкреслив Ігор Фріс, «гарантувати, що його не було – неможливо». «Обʼєм шалений тому, швидше за все, його простим інтернет трафіком навіть за рік неможливо було б скачати. Однак можемо бути впевненими, що вся інформація збережена і буде відновлена. Зараз йде перевірка чи не було втручання і закладок.

Робота яка ведеться насамперед – відновлення скомпрометованих засобів. Знесення всього програмного забезпечення і встановлення нового з додатковим захистом» - зазначив він.

Також, за його словами, необхідне рішення Кабміну щодо бронювання працівників ДП «НАІС» і віднесення підприємства до критичної інфраструктури (нещодавно отримав повістку ключовий адміністратор). «Направив звернення в Кабмін. Мінʼюст підкріпить своїм» - додав він.

Також ДП «НАІС» перевипустить гугл-ідентифікатори для всіх реєстраторів.

«Рішення – нові ідентифікатори будуть робити, а старі цей час будуть працювати. Орієнтовний час на заміну – два тижні - місяць (питання в прифронтових областях)» - зазначив Ігор Фріс.

Крім того, обговорили питання публічності даних, які складають чутливу інформацію під час війни. «Бачення всіх – має бути обмежена з урахуванням ситуації. Законопроекти на столі. Виклики в кибербезпеці також викликають реакцію СБУ. Готується проект закону для швидких реакцій» - додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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