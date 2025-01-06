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Генштаб получил право самопредставительства в судах – Зеленский подписал указ

19:25, 6 января 2025
Генштаб ВСУ теперь может действовать в судах через уполномоченных лиц.
Генштаб получил право самопредставительства в судах – Зеленский подписал указ
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вносит изменения в положение о Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, в частности в части представительства его интересов в судах. Об этом сообщает Офис Президента.

Новые правила определяют возможности Генштаба осуществлять самопредставительство в судах и других органах. Согласно подпункту 5 пункта 5 обновленного положения, это может происходить через лиц, уполномоченных действовать от имени Генштаба. Также предусмотрено, что представительство могут осуществлять должностные лица специализированного подразделения Генштаба.

Эти изменения направлены на упорядочение процесса защиты интересов Генштаба в правовых делах.

Указ вступает в силу с момента опубликования.

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суд ВСУ указ Владимир Зеленский

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