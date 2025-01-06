Генштаб отримав право самопредставництва в судах – Зеленський підписав указ

Генштаб ЗСУ тепер може діяти в судах через уповноважених осіб.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вносить зміни до положення про Генеральний штаб Збройних сил України, зокрема в частині представництва його інтересів у судах. Про це повідомляє Офіс Президента.

Нові правила визначають можливості Генштабу здійснювати самопредставництво в судах та інших органах. Згідно з підпунктом 5 пункту 5 оновленого положення, це може відбуватися через осіб, уповноважених діяти від імені Генштабу. Також передбачено, що представництво можуть здійснювати посадові особи спеціалізованого підрозділу Генштабу.

Ці зміни спрямовані на впорядкування процесу захисту інтересів Генштабу в правових справах.

Указ набуває чинності з моменту опублікування.

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