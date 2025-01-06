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У Молдові попередили про енергетичну криза в Придністров’ї

20:19, 6 січня 2025
Дефіцит електроенергії досяг 30%.
У Молдові попередили про енергетичну криза в Придністров’ї
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У невизнаному Придністров’ї дефіцит електроенергії становить вже 30%, що створює ризик повного виходу енергосистеми з ладу. Про це заявив держсекретар Міністерства енергетики Молдови Костянтин Боросан, повідомляє News Maker.

За його словами, після припинення постачання російського газу енергосистема регіону працює на межі можливостей. Споживання сягає 219 МВт, тоді як загальне виробництво електроенергії на Молдавській ДРЕС і Дубосарській ГЕС становить лише 154 МВт.

«Навантаження досягає 219 МВт, а максимальне виробництво Молдавської ДРЕС та Дубосарської ГЕС становить лише 154 МВт. Управління цим дефіцитом електроенергії на Лівому березі Дністра здійснюється шляхом відключення споживачів, вуличного освітлення, систем водопостачання, промислових зон, сільськогосподарських переробних підприємств. Якщо не вимкнути достатньо споживачів, є ризик повного виходу з ладу системи, оскільки розподільні мережі на Лівому березі перевантажені», — зазначив Боросан.

Міністерство енергетики Молдови ще у грудні 2024 року запропонувало «Тираспільтрансгазу» закуповувати газ на румунській біржі та використовувати його для генерації електроенергії. Також було запропоновано купувати газ через компанію Energocom. Однак «Тираспільтрансгаз» відмовився від співпраці, не запропонувавши альтернативних рішень.

Наразі Молдова імпортує більшу частину електроенергії з Румунії, забезпечуючи місцевими ТЕЦ лише 30% власних потреб. У грудні 2024 року в країні оголосили надзвичайний стан в енергетиці через загострення ситуації.

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енергетика Молдова електроенергія

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