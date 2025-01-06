В Молдове предупредили об энергетическом кризисе в Приднестровье

Дефицит электроэнергии достиг 30%.

В непризнанном Приднестровье дефицит электроэнергии составляет уже 30%, что создает риск полного выхода энергосистемы из строя. Об этом заявил госсекретарь Министерства энергетики Молдовы Константин Боросан, сообщает News Maker.

По его словам, после прекращения поставок российского газа энергосистема региона работает на пределе возможностей. Потребление достигает 219 МВт, тогда как общее производство электроэнергии на Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС составляет лишь 154 МВт.

«Нагрузка достигает 219 МВт, а максимальное производство Молдавской ГРЭС и Дубоссарской ГЭС составляет лишь 154 МВт. Управление этим дефицитом электроэнергии на Левом берегу Днестра осуществляется путем отключения потребителей, уличного освещения, систем водоснабжения, промышленных зон, сельскохозяйственных перерабатывающих предприятий. Если не отключить достаточно потребителей, есть риск полного выхода из строя системы, поскольку распределительные сети на Левом берегу перегружены», - отметил Боросан.

Министерство энергетики Молдовы еще в декабре 2024 года предложило «Тираспольтрансгазу» закупать газ на румынской бирже и использовать его для генерации электроэнергии. Также было предложено покупать газ через компанию Energocom. Однако «Тираспольтрансгаз» отказался от сотрудничества, не предложив альтернативных решений.

Сейчас Молдова импортирует большую часть электроэнергии из Румынии, обеспечивая местными ТЭЦ лишь 30% собственных потребностей. В декабре 2024 года в стране объявили чрезвычайное положение в энергетике из-за обострения ситуации.

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