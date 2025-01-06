В Украине появится День Государственной специальной службы транспорта – Владимир Зеленский подписал указ

В Украине установлен День Государственной специальной службы транспорта, который следует отмечать ежегодно 5 февраля.

Президент Владимир Зеленский 6 января подписал Указ №14/2025 «О Дне Государственной специальной службы транспорта».

Как отмечено в Указе, в Украине установлен День Государственной специальной службы транспорта, который следует отмечать ежегодно 5 февраля.

Профессиональный праздник установлен, как сказано в Указе Президента, «учитывая значительный вклад Государственной специальной службы транспорта в обеспечение устойчивого функционирования транспорта в мирное время и в особый период, а также выполнение задач по техническому прикрытию, восстановлению на объектах национальной транспортной системы Украины, других задач, связанных с участием в обороне государства».

Напомним, в ноябре президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении профессионального дня Государственного бюро расследований.

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