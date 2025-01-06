В Україні з’явиться День Державної спеціальної служби транспорту – Володимир Зеленський підписав указ

В Україні установлено День Державної спеціальної служби транспорту, який слід відзначати щороку 5 лютого.

Президент Володимир Зеленський 6 січня підписав Указ №14/2025 «Про День Державної спеціальної служби транспорту».

Як зазначено в Указі, в Україні установлено День Державної спеціальної служби транспорту, який слід відзначати щороку 5 лютого.

Професійне свято встановлено, як зазначено в Указі Президента, «ураховуючи значний внесок Державної спеціальної служби транспорту у забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період, а також виконання завдань щодо технічного прикриття, відбудови на об’єктах національної транспортної системи України, інших завдань, пов’язаних із участю в обороні держави».

Нагадаємо, у листопаді Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення професійного дня Державного бюро розслідувань.

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