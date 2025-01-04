На Волыни осудили коллаборантку, которая работала в суде в оккупированном Мелитополе

На Волыни суд признал жительницу Мелитополя виновной в коллаборационной деятельности, сообщили в областной прокуратуре.
Женщина приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ее лишили на 15 лет права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления и других.
Прокуроры в суде доказали, что женщина добровольно вступила в должность «заместителя начальника общего отдела» в незаконном судебном органе оккупантов – Мелитопольском межрайонном суде.
Она обеспечивала организацию работы суда и вместе с другими лицами из числа представителей незаконных органов власти способствовала утверждению оккупации РФ части Украины.
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