На Волыни осудили коллаборантку, которая работала в суде в оккупированном Мелитополе

Женщина получила 12 лет лишения свободы.

На Волыни суд признал жительницу Мелитополя виновной в коллаборационной деятельности, сообщили в областной прокуратуре.

Женщина приговорена к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также ее лишили на 15 лет права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления и других.

Прокуроры в суде доказали, что женщина добровольно вступила в должность «заместителя начальника общего отдела» в незаконном судебном органе оккупантов – Мелитопольском межрайонном суде.

Она обеспечивала организацию работы суда и вместе с другими лицами из числа представителей незаконных органов власти способствовала утверждению оккупации РФ части Украины.

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