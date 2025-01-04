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На Волині засудили колаборантку, яка працювала у суді в окупованому Мелітополі

22:30, 4 січня 2025
Жінка отримала 12 років позбавлення волі.
На Волині засудили колаборантку, яка працювала у суді в окупованому Мелітополі
Фото: Волинська обласна прокуратура
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На Волині суд визнав жительку Мелітополя винною у колабораційній діяльності, повідомили в обласній прокуратурі.

Жінку засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено на 15 років права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування та інших.

Прокурори у суді довели, що жінка добровільно обійняла посаду «заступника начальника загального відділу» у незаконному судовому органі окупантів – Мелітопольському міжрайонному суді.

Вона забезпечувала організацію роботи суду та разом з іншими особами з числа представників незаконних органів влади сприяла утвердженню окупації РФ частини України.

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суд Мелітополь

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