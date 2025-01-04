Суд приговором обязал мужчину заботиться о 15 собаках за убийство 11 собак

Мужчина забил до смерти двух собак и девять щенков.

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В Бангладеше суд города Фени признал мужчину виновным в деле о жестоком обращении с животными и назначил ему испытательный срок, при условии, что он будет кормить и заботиться о 15 собаках в течение трех месяцев, пишет Tbsnews.

Суд также поручил местному инспектору по животноводству представить отчет по этому вопросу в суд в установленном порядке. Любое нарушение условий может повлечь за собой дальнейшее наказание для мужчины.

«Это первый случай жестокого обращения с животными в Фени. Поскольку обвиняемый Джасим Уддин признал себя виновным, суд назначил ему трехмесячный испытательный срок. В течение этого периода он должен кормить и ухаживать за 15 собаками», - сказал адвокат.

Отмечается, что мужчина забил до смерти двух собак и девять щенков.

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