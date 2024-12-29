Обнародовали график отключения света на 30 декабря для Киева и области

Графики отключения света будут применяться с 08:00 до 17:00.

В понедельник, 30 декабря, в Киеве и области будут действовать графики отключения электричества.

Графики стабилизационных отключений разделены на 6 групп, а каждая из них еще на 2 подгруппы. Отключения применяют согласно распоряжениям Укрэнерго.

Меры по ограничению потребления для бытовых потребителей будут применяться с 08:00 до 17:00.

В ДТЭК опубликовали графики отключений света для Киева и области на 30 декабря.

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