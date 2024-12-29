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В Сирии арестовали судью, который отправил на смертную казнь тысячи людей

21:31, 29 декабря 2024
Некоторые судебные процессы длились считанные минуты.
В Сирии арестовали судью, который отправил на смертную казнь тысячи людей
Фото: newscon/picture alliance
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В Сирии арестовали бывшего военного судью Мохаммеда Канджо Хассана, который выносил смертные приговоры узникам печально известной тюрьмы «Седная» при режиме Башара Асада, пишет DW.

Он был задержан вместе с 20 членами его окружения в провинции Тартус, которая является оплотом клана Асада.

Отмечается, что Канджо Хассан вынес заключенным тюрьмы «Седная» тысячи приговоров, включая смертные.

Диаб Серрия, соучредитель Ассоциации заключенных и пропавших без вести в тюрьме «Седная» (ADMSP), сообщил, что Мохаммед Канджо Хассан возглавлял сирийский военный полевой суд с 2011 по 2014 годы, в первые три года войны в Сирии. Позднее он был повышен в должности до начальника военной юстиции всей Сирии.

Серрия отметил, что Канджо Хассан приговорил тысячи людей к смерти - зачастую в результате «судебных процессов, которые длились считанные минуты».

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