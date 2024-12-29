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У Сирії заарештували суддю, який відправив на страту тисячі людей

21:31, 29 грудня 2024
Деякі судові процеси тривали лічені хвилини.
У Сирії заарештували суддю, який відправив на страту тисячі людей
Фото: newscon/picture alliance
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У Сирії заарештували колишнього військового суддю Мохаммеда Канджо Хассана, який виносив смертні вироки в'язням сумнозвісної в'язниці «Сідна» за режиму Башара Асада, пише DW.

Він був затриманий разом із 20 членами його оточення у провінції Тартус, яка є оплотом клану Асада.

Зазначається, що Канджо Хассан виніс ув'язненим в'язниці «Сідна» тисячі вироків, включаючи смертні.

Діаб Серрія, співзасновник Асоціації ув'язнених і зниклих безвісти у в'язниці «Сідна» (ADMSP), повідомив, що Мохаммед Канджо Хассан очолював сирійський військовий польовий суд з 2011 по 2014 роки, у перші три роки війни в Сирії. Пізніше його було підвищено на посаді до начальника військової юстиції всієї Сирії.

Серрія зазначив, що Канджо Хассан засудив тисячі людей до смерті – найчастіше під час «судових процесів, які тривали лічені хвилини».

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Сирія

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