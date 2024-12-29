Оприлюднили графік відключення світла на 30 грудня для Києва та області

Графіки відключення світла будуть застосовувати з 08:00 до 17:00.

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У понеділок, 30 грудня, у Києві та області діятимуть графіки вимкнення електрики.

Графіки стабілізаційних відключень розділені на 6 груп, а кожна з них ще на 2 підгрупи. Відключення застосовують згідно з розпорядженнями Укренерго.

Заходи обмеження споживання для побутових споживачів застосовуватимуть з 08:00 до 17:00.

У ДТЕК опублікували графіки відключень світла для Києва та області на 30 грудня.

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