Суд вироком зобов'язав чоловіка піклуватися про 15 собак за вбивство 11 собак

Чоловік забив до смерті двох собак та дев'ятьох цуценят.

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У Бангладеш суд міста Фені визнав чоловіка винним у справі про жорстоке поводження з тваринами і призначив йому випробувальний термін, за умови, що він годуватиме і піклуватиметься про 15 собак протягом трьох місяців, пише Tbsnews.

Суд також доручив місцевому інспектору з тваринництва подавати звіт з цього питання до суду в установленому порядку. Будь-яке порушення умов може спричинити подальше покарання для чоловіка.

«Це перший випадок жорстокого поводження з тваринами у Фені. Оскільки обвинувачений Джасим Уддін визнав себе винним, суд призначив йому тримісячний випробувальний термін. Протягом цього періоду він повинен годувати та доглядати за 15 собаками», - сказав адвокат.

Зазначається, що чоловік забив до смерті двох собак та дев'ятьох цуценят.

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