Представитель ТЦК взял взятку с военнообязанного и получил наказание с испытанием – что решил Верховный Суд

Складывается практика, по которой формальным «уклонистам» можно назначать только реальное лишение свободы, а обвиняемые во взяточничестве представители ТЦК могут получить наказание с испытанием.

Как известно, Верховный Суд последовательно придерживается позиции, что «уклонистам» нельзя назначать наказание с испытанием и нужно назначать реальное отбывание срока лишения свободы в тюрьме.

К примеру, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что содержание матери-инвалида III группы и несовершеннолетнего ребенка, а также признание вины не является основанием для назначения уклонившемуся от мобилизации наказания с испытанием. Таким мужчинам должно быть назначено реальное наказание в виде лишения свободы, потому что это общественно резонансное преступление. Так, в постановлении по делу №629/2438/23 от 22 октября 2024 г. Верховный Суд со ссылкой на постановление от 30 апреля 2024 г. по делу № 669/398/23, указал, что «последствия уклонения лиц от военной службы в этих условиях через назначенное им наказание должны достигать такой цели, которая сможет предотвратить совершение новых уголовных правонарушений как осужденным, так и другими лицами. В противном случае освобождение от отбывания назначенного наказания с испытанием сформирует негативное мнение других военнослужащих относительно своей деятельности, повлияет на их боевой дух и мотивацию, а также никоим образом не будет способствовать соблюдению целей и принципов назначения наказания».

Аналогично по отношению к военнослужащим, не выполнившим приказ командира, как следует из решений ВС, следует применять реальное наказание, а не наказание с испытанием (например, постановление КУС ВС от 5 сентября 2024 года по делу 552/4832/22).

Следовательно, возникает вопрос, можно ли в таком случае применять только реальное лишение свободы к представителям ТЦК, обвиняемым во взяточничестве.

Соответствующее дело №607/18731/23 12 ноября 2024 г. рассмотрел Кассационный уголовный суд.

По этому делу осужденный обвинялся в получении 5000 долларов США от военнообязанного как неправомерной выгоды для себя за влияние на членов военно-врачебной комиссии ТЦК для решения вопроса о признании военнообязанного временно непригодным к прохождению военной службы с целью содействия его незаконной переправке через государственную границу Украины.

Местный суд признал виновным и осудил обвиняемого по ч. 1 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 УК к наказанию в виде лишения свободы сроком 3 года и штрафа 51 000 грн, освободив на основании ст. 75 УК от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием.

Апелляционный суд изменил этот приговор, определил осужденному окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 3 года и штрафа 51 000 грн, каждое из которых постановил исполнять самостоятельно. Согласно ст. 75 УК освободил осужденного от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытанием.

В кассационной жалобе прокурор отмечает, что апелляционный суд не проверил доводы о том, что суд первой инстанции назначил осужденному по ч. 2 ст. 369-2 УК основное наказание в виде штрафа в размере 51 000 грн, то есть меньше размера полученной им неправомерной выгоды, что противоречит предписаниям ч. 2 ст. 53 УК, а также пришел к преждевременному выводу о возможности применения к осужденному положений ст. 75 УК.

Верховный Суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

КУС ВС указал, согласно ч. 2 ст. 53 УК за совершение уголовного правонарушения, за которое предусмотрено основное наказание в виде штрафа свыше 3 000 НМДГ, размер штрафа, назначаемый судом, не может быть меньше размера имущественного вреда, причиненного уголовным правонарушением, или полученного в результате совершения уголовного правонарушения дохода предельного размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи (санкцией части статьи) Особой части настоящего Кодекса.

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с приговором в части назначенного осужденному по ч. 2 ст. 369-2 УК наказания в виде штрафа в размере 3 000 НМДГ, что составляет 51 000 грн, оставил без внимания то, что размер фактически полученной осужденным неправомерной выгоды составил 5000 долларов США (по курсу НБУ по состоянию на 27 июля 2023 года – 182 850 грн), что противоречит положениям ч. 2 ст. 53 УК.

Напомним, Верховная Рада приняла закон 4033-IX о соглашениях со следствием, которым позволила освобождать коррупционеров с испытанием, то есть от реального наказания.

Автор: Наталя Мамченко

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