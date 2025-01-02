Представник ТЦК взяв хабар з військовозобов’язаного і отримав покарання з випробуванням – що вирішив Верховний Суд

Складається практика, за якою формальним «ухилянтам» можна призначати лише реальне позбавлення волі, а представники ТЦК, які обвинувачуються в хабарництві, можуть отримати покарання з випробуванням.

Як відомо, Верховний Суд послідовно дотримується позиції, що «ухилянтам» не можна призначати покарання з випробуванням, і потрібно призначати реальне відбування строку позбавлення волі у в’язниці.

До прикладу, раніше «Судово-юридична газета» писала, що утримання матері-інваліда ІІІ групи та неповнолітньої дитини, а також визнання вини не є підставою для того, щоб призначати ухилянту від мобілізації покарання з випробуванням. Таким чоловікам має бути призначене реальне покарання у виді позбавлення волі, бо це суспільно резонансний злочин. Так, у постанові по справі №629/2438/23 від 22 жовтня 2024 року Верховний Суд з посиланням на постанову від 30 квітня 2024 року у справі № 669/398/23, вказав, що «наслідки ухилення осіб від військової служби в цих умовах через призначене їм покарання мають досягати такої мети, яка зможе запобігти вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженим, так і іншими особами. В іншому випадку звільнення від відбування призначеного покарання з випробуванням сформує негативну думку інших військовослужбовців щодо своєї діяльності, матиме вплив на їх бойовий дух та мотивацію, а також жодним чином не сприятиме дотриманню мети та принципів призначення покарання».

Аналогічно стосовно військовослужбовців, які не виконали наказ командира, як випливає з рішень ВС, потрібно застосовувати реальне покарання, а не покарання з випробуванням (наприклад, постанова ККС ВС від 5 вересня 2024 року по справі 552/4832/22).

Отже, виникає питання, чи можна у такому випадку застосовувати лише реальне позбавлення волі до представників ТЦК, які обвинувачуються в хабарництві.

Відповідну справу №607/18731/23 12 листопада 2024 року розглянув Касаційний кримінальний суд.

В цій справі засуджений обвинувачувався в одержанні 5000 доларів США від військовозобов’язаного як неправомірної вигоди для себе за вплив на членів військово-лікарської комісії ТЦК для вирішення питання про визнання військовозобов’язаного тимчасово непридатним до проходження військової служби з метою сприяння його незаконному переправленню через державний кордон України.

Місцевий суд визнав винуватим та засудив обвинуваченого за ч. 1 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки та штрафу 51 000 грн, звільнивши на підставі ст. 75 КК від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням.

Апеляційний суд змінив цей вирок, визначив засудженому остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки та штрафу 51 000 грн, кожне з яких постановив виконувати самостійно. Відповідно до ст. 75 КК звільнив засудженого від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням.

У касаційній скарзі прокурор зазначає, що апеляційний суд не перевірив доводи про те, що суд першої інстанції призначив засудженому за ч. 2 ст. 369-2 КК основне покарання у виді штрафу в розмірі 51 000 грн, тобто меншому за розмір отриманої ним неправомірної вигоди, що суперечить приписами ч. 2 ст. 53 КК, а також дійшов передчасного висновку про можливість застосування до засудженого положень ст. 75 КК.

Верховний Суд скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

ККС ВС вказав, відповідно до ч. 2 ст. 53 КК за вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу понад 3 000 НМДГ, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Суд апеляційної інстанції, погоджуючись із вироком суду в частині призначеного засудженому за ч. 2 ст. 369-2 КК покарання у виді штрафу в розмірі 3 000 НМДГ, що становить 51 000 грн, залишив поза увагою те, що розмір фактично отриманої засудженим неправомірної вигоди становив 5000 доларів США (за курсом НБУ станом на 27 липня 2023 року – 182 850 грн), що суперечить положенням ч. 2 ст. 53 КК.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон 4033-IX про угоди зі слідством, яким дозволила звільняти корупціонерів з випробуванням, тобто, від реального покарання.

Автор: Наталя Мамченко

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