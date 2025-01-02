В Киеве наказали водителя, который проигнорировал красный сигнал светофора — видео

На водителя инспекторы вынесли постановление.

На проспекте Леся Курбаса в Святошинском районе Киева наказали водителя автомобиля Hyundai, который проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, на водителя инспекторы вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП и провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.

В полиции напомнили, что проезд на запрещающий сигнал светофора может привести к ДТП.

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