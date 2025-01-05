В Ровенской области на взятке разоблачили главу общины, который разрешил вырубку почти 800 новогодних сосен

За 40000 грн чиновник позволил срубить 800 деревьев коммунальной собственности.

Главу общины в Ровенской области разоблачили на взятке и предоставлении разрешения на вырубку почти 800 сосен. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным досудебного расследования, чиновник получил взятку за предоставление согласия на вырубку молодых сосен на землях коммунальной собственности и перевозки новогодних деревьев. Свои услуги мужчина оценил почти в 40 000 грн, которые получил тремя «траншами», позволив, при этом, вырубку почти 800 сосен.

Весь процесс передачи неправомерной выгоды документировали правоохранители, и 2 января, после получения последнего транша, мужчина был задержан.

Чиновнику уже сообщили о подозрении, решается вопрос избрания ему меры пресечения.

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