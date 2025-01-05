На Рівненщині на хабарі викрили голову громади, який дозволив вирубку майже 800 новорічних сосен

За 40000 грн посадовець дозволив зрубати 800 дерев комунальної власності.

Фото: Рівненська обласна прокуратура

Голову громади в Рівненській області викрили на хабарі та наданні дозволу на вирубку майже 800 сосен. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними досудового розслідування, посадовець одержав хабар за надання згоди на вирубку молодих сосен на землях комунальної власності та перевезення новорічних дерев. Свої послуги чоловік оцінив у майже 40 000 грн, які одержав трьома «траншами», дозволивши, при цьому, вирубку майже 800 сосен.

Весь процес передачі неправомірної вигоди документували правоохоронці, і 2 січня, після отримання останнього траншу, чоловіка затримали.

Посадовцю вже повідомили про підозру, вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.

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