У Києві покарали водія, який проігнорував червоний сигнал світлофора — відео

На водія інспектори винесли постанову.

На проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі Києва покарали водія автомобіля Hyundai, який проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, на керманича інспектори винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП та провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

У поліції нагадали, що проїзд на заборонний сигнал світлофора, може призвести до ДТП.

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