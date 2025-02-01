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В ГСЧС сообщили о последствиях ракетного удара по дому в Полтаве, есть погибшие — фото

09:37, 1 февраля 2025
В результате вражеской атаки погибли два человека, еще 7 пострадали.
В ГСЧС сообщили о последствиях ракетного удара по дому в Полтаве, есть погибшие — фото
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 1 февраля РФ нанесла ракетный удар по жилому дому в Полтаве.

Позже в ГСЧС сообщили, что в результате атаки погибли 2 человека. Еще 7 пострадали, в их числе ребенок.

«Чрезвычайники спасли 21 человека», - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Также были повреждены соседние дома и 12 автомобилей.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

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ГСЧС Полтава

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