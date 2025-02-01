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В Киеве задержала российскую агентку, которая готовила теракт в центре города — фото

11:43, 1 февраля 2025
В сумке женщины обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте.
В Киеве задержала российскую агентку, которая готовила теракт в центре города — фото
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В Киеве правоохранители предотвратили масштабный теракт на одной из центральных многолюдных улиц города. Об этом сообщила СБУ.

Отмечается, что российская агентка готовила подрыв взрывчатки у здания одного из структурных подразделений СБУ.

«Эта локация пока не используется сотрудниками спецслужбы, которые на период полномасштабного вторжения передислоцированы в запасные пункты работы. Впрочем, потенциальный теракт мог привести к большим жертвам среди гражданских прохожих в центральной части города», - заявили в СБУ.

У задержанной нашли сумку, в которой находилось самодельное взрывное устройство мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте.

«Такого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельное поражение находящимся вокруг эпицентра взрыва людям», - отметили в спецслужбе.

Для подготовки теракта представители российских спецслужб дистанционно завербовали 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала легкие деньги на Телеграмм-каналах. Девушка приехала в столицу, где ее российский куратор раньше времени арендовал для нее квартиру в центре города.

После заселения во временное жилье она забрала из-за курьерской доставки миникамеру видеонаблюдения и установила ее на балконе.

«С помощью удаленного доступа враг получил возможность в режиме онлайн следить за центральной улицей Киева и таким образом хотел зафиксировать последствия теракта», - пишут в СБУ.

Задержали злоумышленницу «на горячем», когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру.

В ходе обыска у задержанной дополнительно изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.

Злоумышленнице уже сообщили о подозрении. В настоящее время она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В СБУ добавляют, что продолжаются неотложные комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к планированию и подготовке теракта.

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СБУ теракт Киев

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