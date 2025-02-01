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У Києві затримала російську агентку, яка готувала теракт у центрі міста — фото

11:43, 1 лютого 2025
У сумці жінки знайшли саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті.
У Києві затримала російську агентку, яка готувала теракт у центрі міста — фото
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У Києві правоохоронці запобігли масштабному теракту на одній із центральних багатолюдних вулиць міста. Про це повідомила СБУ.

Зазначається, що російська агентка готувала підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів СБУ.

«Ця локація наразі не використовується співробітниками спецслужби, котрі на період повномасштабного вторгнення передислоковані на запасні пункти роботи. Втім, потенційний теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних перехожих у центральній частині міста», - заявили в СБУ.

У затриманої знайшли сумку, в якій був саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті.

«Такого заряду достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю і завдати смертельного ураження людям, які перебувають навколо епіцентру вибуху», - зазначили у спецслужбі.

Для підготовки теракту представники російських спецслужб дистанційно завербували 22-річну наркозалежну зі Львова, яка шукала «швидкі» гроші на Телеграм-каналах. Дівчина приїхала до столиці, де її російський куратор завчасно орендував для неї квартиру у центрі міста.

Після заселення до тимчасового помешкання вона забрала через кур’єрську доставку мінікамеру відеоспостереження і встановила її на балконі.

«За допомогою віддаленого доступу ворог отримав можливість у режимі онлайн слідкувати за центральною вулицею Києва і таким чином хотів зафіксувати наслідки теракту», - пишуть у СБУ.

Затримали зловмисницю «на гарячому», коли вона забрала із схованки сумку з вибухівкою і прямувала до орендованої квартири.

Під час обшуку у затриманої додатково вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

Зловмисниці вже повідомили про підозру. Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У СБУ додають, що тривають невідкладні комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до планування та підготовки теракту.

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СБУ теракт Київ

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