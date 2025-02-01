У Києві викрили підпільну комуністичну організацію, яка зривала мобілізацію та закликала не донатити на ЗСУ

Зловмисники позиціонували себе як неофіційну політичну силу марксистської та комуністичної ідеології.

У Києві правоохоронці повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ п’ятьом членам громадської організації, які з ідеологічних міркувань намагалася підірвати довіру до українських військових, зменшити кількість охочих захищати Україну та фінансово допомагати українській армії.

Як повідомила Київська міська прокуратура, спільники позиціонували себе як неофіційну політичну силу марксистської та комуністичної ідеології. Їх організація мала регіональні осередки і так званий «Центральний комітет», до складу якого входило 6 осіб.

«Члени організації створили YouTube-канал, Телеграм-канал, розклеювали листівки на Київщині, Харківщині у Полтаві, Кременчуку, а також на Одещині та Донеччині, в яких шляхом маніпуляцій формували негативне ставлення до українських військових», - пишуть у прокуратурі.

У відомстві зазначили, що у своїх матеріалах підозрювані підштовхували аудиторію до думки про те, що захищати Україну не потрібно, мовляв, нехай це робить хтось інший. Так само не потрібно збирати гроші на дрони, тепловізори чи іншу допомогу військовим.

Також автори у своїх дописах намагаючись зірвати мобілізацію та схиляли дружин військовозобов’язаних чинити спротив мобілізації, переконуючи чоловіків ухилятися від служби.

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