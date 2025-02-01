В Киеве разоблачили подпольную коммунистическую организацию, которая срывала мобилизацию и призвала не донатить на ВСУ

Злоумышленники позиционировали себя как неофициальную политическую силу марксистской и коммунистической идеологии.

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ пяти членам общественной организации, которые по идеологическим соображениям пытались подорвать доверие к украинским военным, уменьшить количество желающих защищать Украину и финансово помогать украинской армии.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, подельники позиционировали себя как неофициальную политическую силу марксистской и коммунистической идеологии. Их организация имела региональные центры и так называемый «Центральный комитет», в состав которого входило 6 человек.

«Члены организации создали YouTube-канал, Телеграмм-канал, расклеивали листовки на Киевщине, Харьковщине в Полтаве, Кременчуге, а также в Одесской и Донбассе, в которых путем манипуляций формировали негативное отношение к украинским военным», - пишут в прокуратуре.

В ведомстве отметило, что в своих материалах подозреваемые подталкивали аудиторию к мнению о том, что защищать Украину не нужно, мол, пусть это делает кто-то другой. Также не нужно собирать деньги на дроны, тепловизоры или другую помощь военным.

Также авторы в своих сообщениях пытались сорвать мобилизацию и склоняли жен военнообязанных сопротивляться мобилизации, убеждая мужчин уклоняться от службы.

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