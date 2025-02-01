Конкурс на посаду детектива НАБУ — визначено дати тестування загальних здібностей

Тестування загальних здібностей кандидатів на посаду детектива НАБУ розпочнеться з 6 лютого.

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що були визначені дати тестування загальних здібностей кандидатів на посаду «Детектив Національного бюро підрозділу детективів Головних підрозділів детективів Національного антикорупційного бюро України» (з наданням робочого місця у м. Київ, м. Львові, м. Одесі, м. Харкові, м. Дніпрі) (10 посад), прийом документів на які тривав з 18.10.2024 до 16.11.2024.

Дізнатись про дату і час тестування кандидати можуть у розділі «Перелік вакансій» сайту Національного бюро у графі «Перебіг конкурсу».

Згідно з графіком, тестування загальних здібностей кандидатів на посаду детектива НАБУ розпочнеться з 6 лютого та буде проходити до 13 лютого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.