Конкурс на должность детектива НАБУ — определены даты тестирования общих способностей

Тестирование общих способностей кандидатов в должность детектива НАБУ начнется с 6 февраля.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что определены даты тестирования общих способностей кандидатов на должность «Детектив Национального бюро подразделения детективов Главных подразделений детективов Национального антикоррупционного бюро Украины» (с предоставлением рабочего места в г. Киев, г. Львове, г. Одессе, г. Одессе). Харькове, г. Днепре) (10 должностей), прием документов на которые длился с 18.10.2024 по 16.11.2024.

Узнать дату и время тестирования кандидаты могут в разделе «Перечень вакансий» сайта Национального бюро в графе «Течение конкурса».

Согласно графику тестирование общих способностей кандидатов на должность детектива НАБУ начнется с 6 февраля и пройдет до 13 февраля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.