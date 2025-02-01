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Какая ответственность за проведение через РРО неполной суммы по азартным играм

13:33, 1 февраля 2025
Налоговая служба отмечает, что если во время организации и проведения азартных игр не проводится или частично проводится расчетная операция через РРО, это влечет за собой финансовые санкции.
Какая ответственность за проведение через РРО неполной суммы по азартным играм
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Налоговая служба в Ивано-Франковской области рассказывает, какая ответственность за проведение через РРО неполной суммы по азартным играм.

Отмечается, что согласно п. 1 ст. 17 Закона Украины от 06.07.1995 №265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» к субъектам хозяйствования, осуществляющим расчетные операции, по решению соответствующих контролирующих органов применяются финансовые санкции в случае установления при проверке факта: проведение расчетных операций с использованием регистраторов расчетных операций, программных РРО или расчетных книг (далее – РК) на неполную сумму стоимости проданных товаров (оказанных услуг) или неполную сумму расчета при организации и проведении азартных игр; непроведение расчетных операций через РРО и/или ПРРО с фискальным режимом работы; невыдача (в бумажном виде и/или электронной форме) соответствующего расчетного документа, подтверждающего выполнение расчетной операции, или проведение ее без использования РК на отдельном хозяйственном объекте такого субъекта хозяйствования, в следующих размерах:

  • 100 проц. суммы, на которую произведена продажа товаров (работ, услуг) и/или расчеты при организации и проведении азартных игр с нарушениями, установленными п. 1 ст. 17 Закона №265 – за нарушение, совершенное впервые;
  • 150 проц. суммы, на которую произведена продажа товаров (работ, услуг) и/или расчеты при организации и проведении азартных игр с нарушениями, установленными п. 1 ст. 17 Закона №265 – за каждое последующее нарушение.

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налоговая РРО налоги

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