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Яка відповідальність за проведення через РРО неповної суми щодо азартних ігор

13:33, 1 лютого 2025
Податкова служба зазначає, що якщо під час організації та проведення азартних ігор не проводиться або частково проводиться розрахункова операція через РРО, це тягне за собою фінансові санкції.
Яка відповідальність за проведення через РРО неповної суми щодо азартних ігор
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Податкова служба в Івано-Франківській області розповідає, яка відповідальність за проведення через РРО неповної суми щодо азартних ігор.

Зазначається, що відповідно до п. 1 ст. 17 Закону України від 06.07.1995 №265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» до суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції, за рішенням відповідних контролюючих органів застосовуються фінансові санкції у разі встановлення під час перевірки факту: проведення розрахункових операцій з використанням реєстраторів розрахункових операцій, програмних РРО або розрахункових книжок (далі – РК) на неповну суму вартості проданих товарів (наданих послуг) або неповну суму розрахунку при організації та проведенні азартних ігор; непроведення розрахункових операцій через РРО та/або ПРРО з фіскальним режимом роботи; невидача (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання РК на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання, в таких розмірах:

  • 100 відс. суми, на яку здійснено продаж товарів (робіт, послуг) та/або розрахунки при організації та проведенні азартних ігор з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону №265, – за порушення, вчинене вперше;
  • 150 відс. суми, на яку здійснено продаж товарів (робіт, послуг) та/або розрахунки при організації та проведенні азартних ігор з порушеннями, встановленими п. 1 ст. 17 Закону №265, – за кожне наступне порушення.

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