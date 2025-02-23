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Нацбанк выпустил новую монету номиналом 2 гривен – как выглядит, фото

23:00, 23 февраля 2025
Национальный банк вводит в обращение памятную монету номиналом 2 гривны.
Нацбанк выпустил новую монету номиналом 2 гривен – как выглядит, фото
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К столетию со дня рождения легендарного композитора Игоря Шамо, которому принадлежит создание композиции «Как тебя не любить Киев мой?», Национальный банк вводит в обращение памятную монету номиналом 2 гривны. С 2014 эта мелодия стала официальным гимном Киева.

Монета изготовлена ​​из нейзильбера. Ее тираж – до 50 тысяч штук в сувенирной упаковке.

На аверсе изображена стилизованная композиция живописных пейзажей, знаковых зданий и памятников города Киева, обрамленных листьями каштанов. Ниже на зеркальном фоне расположен нотный стан с записью музыкального произведения композитора. На реверсе – стилизованный портрет Игоря Шамо, а под портретом находится нотный стан. Слева от портрета вертикально указано имя и фамилия художника и годы его жизни (1925–1982). Композицию реверса завершают изображения и силуэты листьев каштанов.

Монеты будут доступны в интернет-магазине НБУ с 25 февраля, а реализация банками-дистрибьюторами будет производиться постепенно после получения памятных монет в Нацбанке.

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Нацбанк

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