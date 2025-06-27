В сети распространяют нарезку с неудачными кадрами Джорджи Мелони на саммите НАТО, видео

Пользователи соцсетей обсуждают видеофрагменты с эмоциональной мимикой и жестами премьера Италии, снятые во время ее участия в саммите НАТО в Гааге.

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После двухдневного саммита НАТО в Гааге, в котором участвовала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в интернете появились короткие видео с ее появлением перед прессой.

В соцсетях распространяются видеофрагменты с ее участием, на которых заметны отдельные моменты с эмоциональной мимикой и жестами.

На кадрах Мелони несколько раз оглядывается, меняет выражение лица, двигает губами.

Распространяемая в сети подборка представляет собой нарезку отдельных кадров.

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