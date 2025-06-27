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У мережі поширюють нарізку з невдалими кадрами Джорджі Мелоні на саміті НАТО, відео

13:47, 27 червня 2025
Користувачі соцмереж обговорюють відеофрагменти з емоційною мімікою та жестами прем’єрки Італії, зняті під час її участі в саміті НАТО в Гаазі.
У мережі поширюють нарізку з невдалими кадрами Джорджі Мелоні на саміті НАТО, відео
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Після дводенного саміту НАТО в Гаазі, в якому брала участь прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, в інтернеті з’явилися короткі відео з її появою перед пресою.  

У соцмережах поширюють відеофрагменти з її участю, де помітні окремі моменти з емоційною мімікою та жестами.

На кадрах Мелоні кілька разів озирається, змінює вираз обличчя, робить рухи губами.

Поширена в мережі добірка є вирізкою окремих кадрів.

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НАТО Італія

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