Хто отримав звання членів-кореспондентів Національної академії правових наук – прізвища

Народні депутати від «Слуги народу», посадовець, суддя та родичка голови Верховної Ради.

Учасники загальних зборів Національної академії правових наук 26 червня, джерело фото - Facebook-сторінка адвоката Олексія Кота

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У Національній академії правових наук 26 червня 2025 року відбулися загальні збори, під час яких відбулися вибори членів Президії Академії правових наук, дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів.

Під час загальних зборів були присутні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та народний депутат Юлія Гришина («Слуга народу»).

Кого обрали

Членами Президії Національної академії правових наук, що увійшли до її складу не за посадою, обрано членів Академії:

КАПЛІНА Оксана Володимирівна – завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого

КОЛОМОЄЦЬ Тетяна Олександрівна – декан юридичного факультету Запорізького національного університету

ЛУК’ЯНОВ Дмитро Васильович – член Вищої ради правосуддя, професор кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого

СТЕЦЕНКО Семен Григорович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

СТРЕЛЬЦОВ Євген Львович – професор кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія».

Дійсними членами (академіками) Національної академії правових наук обрані:

по відділенню теорії та історії держави і права

ЗАЄЦЬ Анатолій Павлович – завідувач кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»

ТЕПЛЮК Михайло Олексійович – заступник керівника Апарату Верховної Ради – керівник Головного юридичного управління ВРУ

по відділенню державно-правових наук і міжнародного права

БАРАБАШ Юрій Григорович – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого

КРИНИЦЬКИЙ Ігор Євгенович – директор Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого

СТЕЦЕНКО Семен Григорович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

по відділенню цивільно-правових наук

ГРИНЯК Андрій Богданович – заступник директора з наукової роботи Інституту правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України

по відділенню екологічного, господарського та аграрного права

ЗАДИХАЙЛО Дмитро Вітольдович – завідувач кафедри господарського права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого

НОСІК Володимир Васильович – завідувач кафедри земельного та аграрного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка

по відділенню кримінально-правових наук

ГРИЩУК Віктор Климович – член Вищої ради правосуддя у 2019-2022 роках, професор кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Л. Юзькова

ГУСАРОВ Сергій Миколайович – професор кафедри адміністративного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ. У минулому – перший заступник міністра внутрішніх справ – начальник головного штабу, народний депутат («Партія регіонів»), перший заступник голови Комітету ВРУ з питань правової політики, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ

КАПЛІНА Оксана Володимирівна – завідувач кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого

Членами-кореспондентами Національної академії правових наук обрані:

по відділенню теорії та історії держави і права

БАКУМОВ Олександр Сергійович – народний депутат («Слуга народу»), голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності. До 2019 року – проректор Харківського національного університету внутрішніх справ

КОВАЛЬСЬКИЙ Віктор Семенович – президент видавничої групи «Юрінком-Інтер», шеф-редактор газети «Юридичний вісник України»

МЕРНИК Анастасія Муслімівна – доцент кафедри теорії та історії права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого

по відділенню державно-правових наук і міжнародного права

МУЗИКА-СТЕФАНЧУК Оксана Анатоліївна – завідувач кафедри фінансового права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка (з 2020 року). Оксана Музика-Стефанчук є дружиною брата голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, також народного депутата від «Слуги народу» Миколи Стефанчука.

ЛАЗУР Ярослав Володимирович – декан юридичного факультету Ужгородського національного університету

ФЕЛИК Василь Іванович – ректор Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»

по відділенню цивільно-правових наук

ГОЛУБЄВА Неллі Юріївна – завідувач кафедри цивільного, нотаріального та виконавчого процесу Національного університету «Одеська юридична академія»

КАЛАУР Іван Романович – народний депутат («Слуга народу»), заступник голови Комітету ВРУ з питань правової політики. У минулому – завідувач кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету

СИНЄГУБОВ Олег Васильович – голова Харківської обласної державної адміністрації. До 2019 року – декан факультету № 6 (право, правоохоронна діяльність, психологія) Харківського національного університету внутрішніх справ

по відділенню екологічного, господарського та аграрного права

РЄЗНІКОВА Вікторія Вікторівна – завідувач кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету ім. Т. Шевченка

по відділенню кримінально-правових наук

ПОГОРЕЦЬКИЙ Микола Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного університету ім. Т. Шевченка

ШЕПИТЬКО Михайло Валерійович – професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого.

Джерело фото - Національна академія правових наук

Автор: В’ячеслав Хрипун

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