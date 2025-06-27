Кто получил звание членов-корреспондентов Национальной академии правовых наук – фамилии

Народные депутаты от «Слуги народа», чиновник, судья и родственница председателя Верховной Рады.

Участники общего собрания Национальной академии правовых наук 26 июня, источник фото - Facebook-страница адвоката Алексея Кота

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В Национальной академии правовых наук 26 июня 2025 года состоялось общее собрание, в ходе которого состоялись выборы членов Президиума Академии правовых наук, действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов.

На общем собрании присутствовали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и народный депутат Юлия Гришина («Слуга народа»).

Кого избрали

Членами Президиума Национальной академии правовых наук, вошедших в ее состав не по должности, избраны члены Академии:

КАПЛИНА Оксана Владимировна – заведующая кафедрой уголовного процесса Национального юридического университета им. Я. Мудрого

КОЛОМОЕЦ Татьяна Александровна – декан юридического факультета Запорожского национального университета

ЛУКЬЯНОВ Дмитрий Васильевич – член Высшего совета правосудия, профессор кафедры международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета им. Я. Мудрого

СТЕЦЕНКО Семен Григорьевич – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда

СТРЕЛЬЦОВ Евгений Львович – профессор кафедры уголовного права Национального университета "Одесская юридическая академия".

Действительными членами (академиками) Национальной академии правовых наук избраны:

по отделению теории и истории государства и права

ЗАЕЦ Анатолий Павлович – заведующий кафедрой общетеоретического правоведения и публичного права факультета юридических наук Национального университета «Киево-Могилянская академия»

ТЕПЛЮК Михаил Алексеевич – заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады – руководитель Главного юридического управления ВРУ

по отделению государственно-правовых наук и международного права

БАРАБАШ Юрий Григорьевич – проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Я. Мудрого

КРИНИЦКИЙ Игорь Евгеньевич – директор Полтавского юридического института Национального юридического университета им. Я. Мудрого

СТЕЦЕНКО Семен Григорьевич – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда

по отделению гражданско-правовых наук

ГРИНЯК Андрей Богданович – заместитель директора по научной работе Института правотворчества и научно-правовых экспертиз Национальной академии наук Украины

по отделению экологического, хозяйственного и аграрного права

ЗАДЫХАЙЛО Дмитрий Витольдович – заведующий кафедрой хозяйственного права Национального юридического университета им. Я. Мудрого

НОСИК Владимир Васильевич – заведующий кафедрой земельного и аграрного права Учебно-научного института права Киевского национального университета им. Т. Шевченко

по отделению уголовно-правовых наук

ГРИЩУК Виктор Климович – член Высшего совета правосудия в 2019-2022 годах, профессор кафедры уголовного права и процесса Хмельницкого университета управления и права имени Л. Юзькова

ГУСАРОВ Сергей Николаевич – профессор кафедры административного права и процесса Харьковского национального университета внутренних дел. В прошлом – первый заместитель министра внутренних дел – начальник главного штаба, народный депутат («Партия регионов»), первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, ректор Харьковского национального университета внутренних дел

КАПЛИНА Оксана Владимировна – заведующая кафедрой уголовного процесса Национального юридического университета им. Я. Мудрого

Членами-корреспондентами Национальной академии правовых наук избраны:

по отделению теории и истории государства и права

БАКУМОВ Александр Сергеевич – народный депутат («Слуга народа»), председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. До 2019 года – проректор Харьковского национального университета внутренних дел

КОВАЛЬСКИЙ Виктор Семенович – президент издательской группы «Юринком-Интер», шеф-редактор газеты «Юридический вестник Украины»

МЕРНИК Анастасия Муслимовна – доцент кафедры теории и истории права Национального юридического университета им. Я. Мудрого

по отделению государственно-правовых наук и международного права

МУЗЫКА-СТЕФАНЧУК Оксана Анатольевна – заведующая кафедрой финансового права Учебно-научного института права Киевского национального университета им. Т. Шевченко (с 2020 года). Оксана Музыка-Стефанчук является супругой брата председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, также народного депутата от «Слуги народа» Николая Стефанчука.

ЛАЗУР Ярослав Владимирович – декан юридического факультета Ужгородского национального университета

ФЕЛИК Василий Иванович – ректор Киевского университета интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия»

по отделению гражданско-правовых наук

ГОЛУБЕВА Нелли Юрьевна – заведующая кафедрой гражданского, нотариального и исполнительного процесса Национального университета «Одесская юридическая академия»

КАЛАУР Иван Романович – народный депутат («Слуга народа»), заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам правовой политики. В прошлом – заведующий кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета Тернопольского национального экономического университета

СИНЕГУБОВ Олег Васильевич – председатель Харьковской областной государственной администрации. До 2019 года – декан факультета № 6 (право, правоохранительная деятельность, психология) Харьковского национального университета внутренних дел

по отделению экологического, хозяйственного и аграрного права

РЕЗНИКОВА Виктория Викторовна – заведующая кафедрой экономического права и экономического судопроизводства Учебно-научного института права Киевского национального университета им. Т. Шевченко

по отделению уголовно-правовых наук

ПОГОРЕЦКИЙ Николай Анатольевич – проректор по научно-педагогической работе Киевского национального университета им. Т. Шевченко

ШЕПИТЬКО Михаил Валерьевич - профессор кафедры уголовного права Национального юридического университета им. Я. Мудрого.

Источник фото - Национальная академия правовых наук

Автор: Вячеслав Хрипун

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