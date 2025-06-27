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Кто получил звание членов-корреспондентов Национальной академии правовых наук – фамилии

13:44, 27 июня 2025
Народные депутаты от «Слуги народа», чиновник, судья и родственница председателя Верховной Рады.
Кто получил звание членов-корреспондентов Национальной академии правовых наук – фамилии
Участники общего собрания Национальной академии правовых наук 26 июня, источник фото - Facebook-страница адвоката Алексея Кота
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В Национальной академии правовых наук 26 июня 2025 года состоялось общее собрание, в ходе которого состоялись выборы членов Президиума Академии правовых наук, действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов.

На общем собрании присутствовали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и народный депутат Юлия Гришина («Слуга народа»). 

Кого избрали 

Членами Президиума Национальной академии правовых наук, вошедших в ее состав не по должности, избраны члены Академии: 

КАПЛИНА Оксана Владимировна – заведующая кафедрой уголовного процесса Национального юридического университета им. Я. Мудрого 

КОЛОМОЕЦ Татьяна Александровна – декан юридического факультета Запорожского национального университета 

ЛУКЬЯНОВ Дмитрий Васильевич – член Высшего совета правосудия, профессор кафедры международного частного права и сравнительного правоведения Национального юридического университета им. Я. Мудрого 

СТЕЦЕНКО Семен Григорьевич – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда

СТРЕЛЬЦОВ Евгений Львович – профессор кафедры уголовного права Национального университета "Одесская юридическая академия". 

Действительными членами (академиками) Национальной академии правовых наук избраны: 

по отделению теории и истории государства и права 

ЗАЕЦ Анатолий Павлович – заведующий кафедрой общетеоретического правоведения и публичного права факультета юридических наук Национального университета «Киево-Могилянская академия» 

ТЕПЛЮК Михаил Алексеевич – заместитель руководителя Аппарата Верховной Рады – руководитель Главного юридического управления ВРУ 

по отделению государственно-правовых наук и международного права 

БАРАБАШ Юрий Григорьевич – проректор по научно-педагогической работе и стратегическому развитию Национального юридического университета им. Я. Мудрого

КРИНИЦКИЙ Игорь Евгеньевич – директор Полтавского юридического института Национального юридического университета им. Я. Мудрого 

СТЕЦЕНКО Семен Григорьевич – судья Кассационного административного суда в составе Верховного Суда 

по отделению гражданско-правовых наук 

ГРИНЯК Андрей Богданович – заместитель директора по научной работе Института правотворчества и научно-правовых экспертиз Национальной академии наук Украины 

по отделению экологического, хозяйственного и аграрного права 

ЗАДЫХАЙЛО Дмитрий Витольдович – заведующий кафедрой хозяйственного права Национального юридического университета им. Я. Мудрого 

НОСИК Владимир Васильевич – заведующий кафедрой земельного и аграрного права Учебно-научного института права Киевского национального университета им. Т. Шевченко 

по отделению уголовно-правовых наук 

ГРИЩУК Виктор Климович – член Высшего совета правосудия в 2019-2022 годах, профессор кафедры уголовного права и процесса Хмельницкого университета управления и права имени Л. Юзькова 

ГУСАРОВ Сергей Николаевич – профессор кафедры административного права и процесса Харьковского национального университета внутренних дел. В прошлом – первый заместитель министра внутренних дел – начальник главного штаба, народный депутат («Партия регионов»), первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, ректор Харьковского национального университета внутренних дел 

КАПЛИНА Оксана Владимировна – заведующая кафедрой уголовного процесса Национального юридического университета им. Я. Мудрого 

Членами-корреспондентами Национальной академии правовых наук избраны: 

по отделению теории и истории государства и права 

БАКУМОВ Александр Сергеевич – народный депутат («Слуга народа»), председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. До 2019 года – проректор Харьковского национального университета внутренних дел 

КОВАЛЬСКИЙ Виктор Семенович – президент издательской группы «Юринком-Интер», шеф-редактор газеты «Юридический вестник Украины» 

МЕРНИК Анастасия Муслимовна – доцент кафедры теории и истории права Национального юридического университета им. Я. Мудрого

по отделению государственно-правовых наук и международного права 

МУЗЫКА-СТЕФАНЧУК Оксана Анатольевна – заведующая кафедрой финансового права Учебно-научного института права Киевского национального университета им. Т. Шевченко (с 2020 года). Оксана Музыка-Стефанчук является супругой брата председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, также народного депутата от «Слуги народа» Николая Стефанчука

ЛАЗУР Ярослав Владимирович – декан юридического факультета Ужгородского национального университета 

ФЕЛИК Василий Иванович – ректор Киевского университета интеллектуальной собственности и права Национального университета «Одесская юридическая академия» 

по отделению гражданско-правовых наук

ГОЛУБЕВА Нелли Юрьевна – заведующая кафедрой гражданского, нотариального и исполнительного процесса Национального университета «Одесская юридическая академия» 

КАЛАУР Иван Романович – народный депутат («Слуга народа»), заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам правовой политики. В прошлом – заведующий кафедрой гражданского права и процесса юридического факультета Тернопольского национального экономического университета 

СИНЕГУБОВ Олег Васильевич – председатель Харьковской областной государственной администрации. До 2019 года – декан факультета № 6 (право, правоохранительная деятельность, психология) Харьковского национального университета внутренних дел 

по отделению экологического, хозяйственного и аграрного права 

РЕЗНИКОВА Виктория Викторовна – заведующая кафедрой экономического права и экономического судопроизводства Учебно-научного института права Киевского национального университета им. Т. Шевченко 

по отделению уголовно-правовых наук 

ПОГОРЕЦКИЙ Николай Анатольевич – проректор по научно-педагогической работе Киевского национального университета им. Т. Шевченко 

ШЕПИТЬКО Михаил Валерьевич - профессор кафедры уголовного права Национального юридического университета им. Я. Мудрого.

Источник фото - Национальная академия правовых наук

Автор: Вячеслав Хрипун

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