Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкционного давления Украины и участников «Группы семи»

Решением СНБО Кабмину, СБУ, СВР совместно с Офисом Генпрокурора поручено обеспечить синхронизацию с ЕС, США и другими государствами санкций, примененных Украиной в связи с вооруженной агрессией РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский 27 июня подписал Указ №422/2025 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня 2025 года «О синхронизации санкционного давления Украины, Европейского Союза и других участников Группы семи на Российскую Федерацию и связанных с ней субъектов».

Согласно этому решению СНБО:

Кабмину и Службе безопасности Украины совместно с Нацбанком поручено обеспечить полную имплементацию в юрисдикции Украины санкций, утвержденных международными партнерами.

Ограничительные меры (санкции), утвержденные государствами-партнерами, должны быть синхронизированы в юрисдикции Украины путем их представления на рассмотрение и утверждение СНБО не позднее 15-го дня после вступления в силу соответствующего решения государства-партнера или объединения государств.

Кабмину, СБУ, Службе внешней разведки Украины совместно с Офисом Генерального прокурора поручено обеспечить синхронизацию с Европейским Союзом, США и другими государствами ограничительных мер (санкций), примененных Украиной в связи с вооруженной агрессией РФ.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.