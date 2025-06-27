ООО не доказало незаконность налоговой проверки и начисленных штрафов — детали дела

Апелляционная жалоба не помогла избежать штрафа

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Налоговая служба в Одесской области сообщает, что Пятый апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу ООО и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым было отказано в удовлетворении иска плательщика о признании недействительными налоговых уведомлений-решений, вынесенных налоговым органом.

В своём иске ООО утверждало, что налоговая проверка была проведена с нарушениями: её осуществил только один инспектор, что, по мнению истца, противоречит требованиям Налогового кодекса; акт проверки не был вручен уполномоченному лицу в установленном порядке; кроме того, налоговая охватила период, превышающий допустимые сроки для начисления штрафных санкций — более 1095 дней, установленных законодательством.

ГНС провела плановую выездную документальную проверку ООО по вопросу полноты исчисления и своевременности внесения в бюджет сумм налога на доходы физических лиц, военного сбора, единого взноса на обязательное государственное социальное страхование за период с 01.10.2018 по 31.03.2024.

Проверкой установлено: ООО не начислило налог на доходы физических лиц с начисленной и частично не выплаченной заработной платы, задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 31.03.2024 составила 193,2 тыс. грн; по состоянию на 31.03.2024 долг по налогу на доходы физических лиц составляет 2 572,1 тыс. грн; несвоевременно перечисленный налог на доходы физических лиц за период с 01.10.2018 по 31.12.2021 — 667,5 тыс. грн.

Выявленные проверкой нарушения носят систематический характер, налогоплательщиком созданы условия, которые не могут иметь иной цели, кроме как неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, установленных Налоговым кодексом Украины, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

Коллегия судей не приняла во внимание доводы плательщика о том, что проведение проверки инспектором контролирующего органа единолично противоречит положениям Налогового кодекса Украины, поскольку ни п. 86.1 ст. 86 НКУ, ни какая-либо другая норма налогового законодательства не содержит запрета на проведение проверок налогоплательщиков одним налоговым инспектором, как и не определяет минимальное/максимальное количество инспекторов, которые могут быть привлечены к осуществлению плановых/внеплановых контрольных мероприятий.

Более того, истцом не представлено обоснование, каким образом проведение плановой выездной проверки ООО только одним лицом нарушило его права и повлияло на процесс выявления и фиксации нарушений налогового законодательства.

Согласно п. 42.5 ст. 42 НКУ, если почта не может вручить налогоплательщику документ в связи с отсутствием по месту нахождения должностных лиц налогоплательщика, их отказом принять документ, отсутствием фактического местоположения (местонахождения) налогоплательщика или по другим причинам, документ считается врученным налогоплательщику в день, указанный почтовой службой в уведомлении о вручении с указанием причины невручения.

Поэтому суд указал, что акт проверки от 14.06.2024 считается врученным плательщику 07.07.2024, что опровергает доводы апеллянта о лишении налоговой службой в Одесской области права истца подать возражения на акт проверки, дополнительные документы и пояснения в порядке, предусмотренном пунктом 86.7 статьи 86 НКУ.

Что касается ссылок апеллянта на нарушение налоговой службой в Одесской области предельных сроков применения штрафных санкций, определённых статьёй 102 НКУ (1095 дней), коллегия судей исходила из следующего.

Суд пришёл к выводу, что контролирующий орган имеет право проводить проверки за период, превышающий 1095 дней, поскольку сроки давности, определённые ст. 102 НКУ, увеличиваются на период с 18 марта 2020 года (дата начала действия карантинных ограничений) по 1 августа 2023 года (исключение п. 102.9 ст. 102 НКУ Законом №3219-IX от 30 июня 2023 года). То есть фактически весь этот период добавляется к течению 1095 дней.

Таким образом, коллегия судей согласилась с выводом суда первой инстанции, что в ходе документальной плановой проверки контролирующим органом правомерно охвачен период, начиная с 01.10.2018 (в пределах 1095 дней с учетом периода приостановления течения сроков давности).

Выводы коллегии судей согласуются с правовой позицией Верховного Суда, изложенной в постановлении от 13.12.2023 по делу №240/34220/22.

Доводы апелляционной жалобы о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права, выразившегося в принятии во внимание объяснений и доказательств, представленных Главным управлением ГНС в Одесской области и ГНС Украины после закрытия подготовительного заседания, коллегия судей не приняла во внимание, поскольку данное обстоятельство не определено частью третьей статьи 317 КАС Украины как нарушение, являющееся обязательным основанием для отмены судебного решения и принятия нового решения суда.

Подводя итог, апелляционный суд пришёл к выводу, что судом первой инстанции правильно установлены обстоятельства дела и вынесено судебное решение с соблюдением норм материального и процессуального права.

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